Comício de Trump tem filas na neve e elogios ao TikTok: 'ajudou a me eleger'

Washington - O grande evento em Washington neste domingo, 19, foi um comício do presidente eleito, Donald Trump, na Capitol One Arena. Filas enormes se formaram para entrar no local, em meio ao frio e à neve. Muita gente esperou por horas, mas não conseguiu entrar.

As filas começaram a se formar no início da manhã e se estenderam por mais de seis quadras. O comício estava marcado para às 15h, mas o convite indicava que as pessoas chegassem cinco horas antes. A reportagem da EXAME circulou pelas ruas a partir das 14h. As filas seguiam enormes e andavam devagar.

"Estou aqui nem sei há quanto tempo. Talvez umas duas horas", disse Christian Santos, 58, um morador de Nova York que esperava na fila preferencial. "Quero que Trump repita o sucesso de seu primeiro mandato na economia, e controle a imigração irregular. Eu vim das Filipinas há 42 anos, mas de forma legal", afirmou.

Ao longo da fila, havia alguma pessoas lendo trechos da bíblia com alto falantes e ao menos duas outras protestando, chamando Trump de "ditador". Os apoiadores na fila, a maioria de bonés e com outros símbolos de Trump, pareciam não se importar. "Liberdade de expressão", disse um deles, com ironia, ao olhar para o protesto.

Em vários pontos da cidade, vendedores ofereciam bonés, camisetas e capas de chuva, cada item por 10 dólares . Algumas barracas vendiam três itens por US$10. O movimento era fraco e prejudicado pela chuva, que ia e voltava e obrigava os vendedores a cobrir as mercadorias.

O frio de quase zero grau também não afastava o público, mas a impaciencia começou a crescer por volta das 16h. Uma hora depois do previsto para o início do evento, milhares de pessoas seguiam do lado de fora. A chuva começava a apertar.

As filas organizadas se desfizeram, grades foram sendo abertas aos poucos e se formou uma muvuca antes dos controles de segurança. Em meio a isso, uma forte tempestade de neve começou a cair na cidade, enquanto parte das pessoas ia embora ao saber que a arena estava lotada e ninguém mais conseguiria entrar.

"Se hoje está assim, imagina amanhã", disse um senhor na fila, com um boné escrito "Garbage Man" (lixeiro), uma referência a uma fala do presidente Joe Biden, que relacionou os apoiadores de Trump a lixo a poucos dias da eleição.

O ginásio, que recebe jogos de basquete e hóquei, tem capacidade para 20 mil pessoas. O local receberá outro evento de Trump na segunda, 20. Ele irá ao local falar com apoiadores na parte da tarde, após tomar posse como presidente dos Estados Unidos.

Discurso de Trump

Durante o discurso de Trump neste domingo, o presidente voltou a prometer que fará um inicio de governo marcante.

"Vamos parar a invasão de nossas fronteiras, liberar nosso ouro liquido, expulsar as ideologias de esquerda das escolas. Vamos fazer a América grande de novo", disse, no começo do discurso.

O presidente também citou a volta do TikTok, que foi suspenso no país na noite de sábado, 18, após uma decisão judicial, mas voltou ao ar aos poucos depois que Trump disse que irá dar mais tempo para que a empresa chinesa ByteDance venda 50% da rede social para um dono americano.

"Eu fiz uma pequena coisa no TikTok. Eu tenho um cara para o TikTok, de 21 anos, o contratamos e eu entrei no TikTok. Acredita o que eu fiz pra vencer a eleição? E fomos ao TikTok, e os republicanos nunca tinham ganhado o voto jovem. Nós vencemos por 36 pontos. Então, eu gosto do TikTok", disse.

Trump ainda reivindicou crédito pelo acordo de cessar-fogo em Gaza e prometeu desfazer "todas as ordens executivas radicais e idiotas de Biden" em horas após tomar posse.

O empresário Elon Musk, que se tornou próximo de Trump e promete ajudar o governo a cortar gastos, subiu ao palco e falou por poucos minutos. Disse que ajudará a tornar a América grande de novo, o lema de campanha do republicano.

Trump falou por cerca de uma hora ao público. Ao final, ele recebeu o grupo Village People, e dançou YMCA, ao lado do grupo. "YMCA" é uma música comum nos comicios de campanha de Trump, que gosta de hits dos anos 1980 em seus eventos.