Com morte de Sinwar, Israel já matou mais de 10 líderes do Hamas e Hezbollah; veja lista

Morto nesta quinta-feira, 17, após uma operação do Exército de Israel na Faixa de Gaza, Yahya Sinwar, líder político do grupo terrorista Hamas, era tido como mentor do atentado de 7 de outubro de 2023. Esse ataque desencadeou a guerra no enclave palestino e se espalhou pelo Oriente Médio. Com a eliminação de Sinwar, o número de líderes do Hamas e do Hezbollah mortos por Israel passa de 10, incluindo figuras como Hassan Nasrallah e Ismael Haniyeh.

A operação faz parte de uma campanha israelense para desarticular as principais lideranças responsáveis pelo ataque sem precedentes contra o Estado judeu. O ataque resultou na morte de mais de 1,2 mil pessoas e no sequestro de cerca de 250. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar no enclave, deixando mais de 40 mil mortos, a maioria mulheres e crianças.

Líderes do Hezbollah e Hamas mortos por Israel

Abaixo, estão listados os principais líderes que Israel eliminou:

Yahya Sinwar: Líder linha-dura do Hamas , Sinwar se destacou após a morte de Ismael Haniyeh e Mohammed Deif .

Líder linha-dura do , Sinwar se destacou após a morte de e . Hassan Nasrallah: O secretário-geral do Hezbollah foi morto em outubro durante um bombardeio israelense no sul de Beirute.

O secretário-geral do foi morto em outubro durante um bombardeio israelense no sul de Beirute. Ismail Haniyeh: Comandante político do Hamas , foi morto em julho durante um ataque aéreo no Irã.

Comandante político do , foi morto em julho durante um ataque aéreo no Irã. Ibrahim Qubaisi: Comandante de mísseis do Hezbollah , foi eliminado em setembro durante um ataque em Beirute.

Comandante de mísseis do , foi eliminado em setembro durante um ataque em Beirute. Ibrahim Aqil: Chefe de operações especiais do Hezbollah , morreu em um ataque israelense em setembro.

Chefe de operações especiais do , morreu em um ataque israelense em setembro. Mohammed Deif: Chefe do Estado-maior do Hamas, foi eliminado em julho após anos de tentativas de assassinato.

Outros líderes eliminados

Além desses, outros nomes de peso foram eliminados, como Ahmed Mahmud Wahbi, Mohammed Nasser, Fuad Shukr, Taleb Abdallah e Saleh al-Arouri, todos envolvidos em ataques contra Israel e alvos prioritários da campanha militar.

Com essas operações, Israel busca desarticular o comando das organizações que representam as maiores ameaças à sua segurança.