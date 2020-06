Colônia com 64 mil tartarugas é registrada na Austrália; veja vídeo

A maior colônia mundial de tartarugas-verdes é quase duas vezes maior do que se pensava, disseram cientistas nesta quarta-feira, depois que drones permitiram melhores pesquisas com os animais.

Cientistas australianos determinaram que havia cerca de 64.000 tartarugas-verdes esperando para pôr ovos na ilha de Raine –um recife de coral com vegetação nas partes externas da Grande Barreira de Corais– significativamente mais do que se imaginava.

“Quando comparamos a contagem por drones com a contagem de observadores, descobrimos que subestimamos os números no passado em um fator 1,73”, disse Richard Fitzpatrick, parceiro de pesquisa da Biopixel Oceans Foundation, em comunicado por email.

This is some of the most spectacular vision you will ever see – our new eye in the sky has captured 64,000 turtles off the coast of Raine Island, north-west of Cairns.

More: https://t.co/76WPkfoRSG pic.twitter.com/HC7tZjVbZV

— Queensland Environment (@QldEnvironment) June 9, 2020