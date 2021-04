Cinco pessoas são baleadas nos EUA no 3º tiroteio em um dia

Cinco pessoas foram hospitalizada depois de serem feridas a tiros na cidade norte-americana de Shreveport, na Louisiana, noticiou a rede de televisão KSLA, filiada da CBS, na noite de domingo, o terceiro episódio de disparos múltiplos nos Estados Unidos em 24 horas.

Em uma entrevista coletiva a veículos de notícias locais, a polícia disse estar nos primeiros estágios da investigação do incidente, sem confirmar o número de pessoas afetadas ou seu estado.

Policiais reagiam a relatos de congestionamentos quando tiros foram ouvidos, disse um porta-voz da polícia aos repórteres. "Reagimos nesta noite a um congestionamento, e durante este congestionamento vários tiros foram disparados."

Uma vitima foi baleada na cabeça, e outra sofreu vários ferimentos de bala, de acordo com o veículo de notícias local Love Shreveport-Bossier.

Os incidentes de domingo vieram na esteira de uma disparada de ataques a tiros que deixaram os EUA alarmados nas últimas semanas. Um atirador matou oito pessoas e a si mesmo em um centro da FedEx de Indianápolis na noite de quinta-feira, e ao menos sete outros massacres a tiros foram relatados no país no mês passado.

Em Shreveport, localizada no noroeste da Louisiana, várias unidades policiais foram enviadas ao local do incidente, que ocorreu perto das 21h de domingo na avenida Hearne, de acordo com a reportagem da KSLA.

A Reuters não conseguiu contatar a polícia local de imediato. O escritório da prefeitura de Shreveport não respondeu de imediato a um pedido de comentário da Reuters.