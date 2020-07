Chineses levantam carro em segundos para salvar mulher presa em acidente

Dezenas de motociclistas levantaram um carro em segundos depois de um acidente em que uma mulher, que andava de bicicleta, foi parar embaixo do veículo.

O vídeo impressionante foi registrado pelas câmeras que monitoram o trânsito da cidade de Hangzhou, no sudeste da China. O acidente aconteceu no dia 20 de julho mas as imagens só foram divulgadas nesta semana.

De acordo com a agência de notícias oficial do governo da China, a mulher estava de bicicleta quando ultrapassou o sinal vermelho e bateu em um carro. Com o impacto, ela ficou embaixo do veículo. Ao verem o acidente, dezenas de motociclistas se aproximam do carro e começaram a erguê-lo. Toda a ação durou 11 segundos.

Logo depois, uma ambulância e policiais chegam ao local e encaminharam a vítima ao hospital, com múltiplas lesões. Nas redes sociais, muitas pessoas chamaram a atitude de “heróica”.

Veja o vídeo:

Trânsito perigoso

Hangzhou é uma das maiores cidades da China, com 10 milhões de habitantes, e fica a 177 quilômetros de Xangai.

De acordo com uma pesquisa da revista científica Lancet, o trânsito chinês é um dos mais perigosos do mundo. Em 2017, o país teve 262.000 vítimas de acidentes nas ruas e estradas. Do total de óbitos, 70% envolveu pedestres, ciclistas e motociclistas.

Ainda segundo a pesquisa, a China tem 21% do total de mortes no trânsito em todo o mundo.