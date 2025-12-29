China vai baixar tarifas de importação de 900 produtos em 2026

A China anunciou nesta segunda-feira ajustes tarifários para alguns produtos a partir do próximo ano, incluindo a redução das taxas de importação de commodities baseadas em recursos naturais, como a pólvora negra reciclada para baterias de íon-lítio.

Segundo a Reuters, o país também reduzirá as taxas sobre produtos médicos, incluindo kits de diagnóstico para doenças infecciosas e vasos sanguíneos artificiais.

Para 925 produtos, as taxas tarifárias de importação provisórias aplicadas serão inferiores às taxas de nação mais favorecida aplicadas a todos os Estados-membros da Organização Mundial do Comércio, acrescentou o comunicado do governo chinês.

IPOs de IA disparam na China

As empresas chinesas de inteligência artificial mais promissoras estão registrando ganhos expressivos. Na estreia no mercado de Xangai, as ações da fabricante de chips MetaX Integrated Circuits subiram quase 700% na semana passada, enquanto Moore Threads avançou mais de 400% em seu primeiro dia de negociação no início deste mês.

Enquanto investidores nacionais se apressam para obter exposição às ofertas públicas iniciais (IPOs) de tecnologia, investidores estrangeiros enfrentam barreiras significativas, analisou a CNBC em reportagem.