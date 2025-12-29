Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

China vai baixar tarifas de importação de 900 produtos em 2026

País também reduzirá taxas sobre alguns produtos médicos

Porto de Qingdao, na província de Shandong, na China: exportações permanecem fortes mesmo com tarifas de Trump em vigor (Costfoto/NurPhoto/Getty Images)

Porto de Qingdao, na província de Shandong, na China: exportações permanecem fortes mesmo com tarifas de Trump em vigor (Costfoto/NurPhoto/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 07h18.

A China anunciou nesta segunda-feira ajustes tarifários para alguns produtos a partir do próximo ano, incluindo a redução das taxas de importação de commodities baseadas em recursos naturais, como a pólvora negra reciclada para baterias de íon-lítio.

Segundo a Reuters, o país também reduzirá as taxas sobre produtos médicos, incluindo kits de diagnóstico para doenças infecciosas e vasos sanguíneos artificiais.

Para 925 produtos, as taxas tarifárias de importação provisórias aplicadas serão inferiores às taxas de nação mais favorecida aplicadas a todos os Estados-membros da Organização Mundial do Comércio, acrescentou o comunicado do governo chinês.

IPOs de IA disparam na China

As empresas chinesas de inteligência artificial mais promissoras estão registrando ganhos expressivos. Na estreia no mercado de Xangai, as ações da fabricante de chips MetaX Integrated Circuits subiram quase 700% na semana passada, enquanto Moore Threads avançou mais de 400% em seu primeiro dia de negociação no início deste mês.

Enquanto investidores nacionais se apressam para obter exposição às ofertas públicas iniciais (IPOs) de tecnologia, investidores estrangeiros enfrentam barreiras significativas, analisou a CNBC em reportagem.

Acompanhe tudo sobre:ChinaTarifas

Mais de Mundo

China inicia manobras militares próximas a Taiwan e eleva tensão

Retrospectiva: 5 eventos climáticos extremos que marcaram 2025

O ano do tarifaço: Brasil conseguiu reversão, mas prejuízo chegou a US$ 1,5 bi

Papa Francisco, Preta Gil, Mujica: as personalidades que morreram em 2025

Mais na Exame

Minhas Finanças

Black Friday: pode trocar ou devolver a compra? Veja as regras

Brasil

Bolsonaro faz nova intervenção nesta segunda: entenda o procedimento

Um conteúdo Bússola

Por que residências de luxo para celebridades exigem arquitetura sofisticada e proteção patrimonial?

Negócios

Brasileiro de 22 anos cria negócio milionário com IA. E os funcionários não tem nem 25 anos