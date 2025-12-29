Plano da China mira alta de 50 milhões de toneladas na produção de grãos

A China está se preparando para um novo plano de expansão da produção agrícola — com foco principal na produção de grãos, especialmente soja e milho — nos próximos anos. A estratégia foi divulgada pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR).

Segundo o órgão, o objetivo é aumentar a capacidade de produção de grãos em mais de 50 milhões de toneladas até 2030 — o equivalente a 100 bilhões de jin, na medida original chinesa. O plano foi batizado de “Plano de Ação para uma Nova Rodada de Aumento da Capacidade de Produção de Grãos em 100 Bilhões de Jin”.

Como parte da iniciativa, a comissão defende a proteção "rigorosa das terras aráveis", uma vez que a área destinada ao plantio de grãos será mantida em cerca de 116 milhões de hectares.

Desse total, aproximadamente 96,67 milhões de hectares serão dedicados a cereais, com expectativa de produtividade média de cerca de 6.300 kg por hectare.

Foco no milho e na soja

O plano agrícola da China terá como foco principal o aumento da produção de milho e soja.

Segundo a CNDR, o país buscará integrar tecnologias complementares e elevar a produtividade por área no cultivo de milho.

No caso da soja, a estratégia prevê a adoção simultânea de múltiplas medidas para ampliar a produção.

A China é atualmente o principal comprador da soja brasileira, com mais de 80 milhões de toneladas importadas neste ano, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Para culturas como arroz e trigo, os esforços deverão se concentrar na melhoria da qualidade das safras e na otimização da estrutura de colheita.

Como parte do plano para aumentar a capacidade produtiva de grãos, a CNDR, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais e outros órgãos governamentais devem direcionar suas ações a 720 condados considerados prioritários para a produção agrícola.