China tem novo surto de covid-19 mesmo com 2 bilhões de doses aplicadas

Centenas de moradores de Xangai foram colocados em quarentena em meio a um novo surto de coronavírus na China, segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post (SCMP).

Até sábado, 26, a Comissão Nacional do Saúde contabilizava 1,94 bilhão de doses de vacina contra a covid-19 aplicadas. O país, no entanto, não revela a quantidade de pessoas que tomaram as duas doses. A população da China é estimada em 1,4 bilhão.

Ainda de acordo com o SCMP, ao menos nas cidades de Xangai e Pequim, o percentual da população adulta vacinada já supera os 80%. O percentual seria o suficiente para impedir a proliferação do vírus, mesmo assim, novos casos vem sendo reportados. Em Xangai, foram registradas infecções em um hospital e no Aeroporto Internacional de Xangai Pudong.

De acordo com levantamento da Organização Mundial da Saúde, na última semana, a China teve 269 novos casos de covid-19 e 5 mortes. Em maio, o país chegou a ter apenas 146 casos de coronavírus em uma semana, sem ter registrado mortes pela doença.

No Brasil, onde a vacinação ocorre de forma mais lenta e a população é menos de um sexto da chinesa, a média diária de novos casos segue acima dos 29.000, enquanto a média de mortes está em 774 por dia.