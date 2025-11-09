Invest

Por que empresas de robotáxi chinesas não foram bem recebidas na bolsa

Pony AI e WeRide estrearam na bolsa de Hong Kong com forte queda; investimento que vai demorar a se pagar

Robotáxi: não há previsão de lucro para as empresas (Tesla/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09h29.

As startups chinesas de robotáxi Pony AI e WeRide caíram até 15% após estrearem na Bolsa de Hong Kong na última quinta-feira, 6, à medida que analistas levantaram preocupações sobre a rentabilidade em um setor cada vez mais competitivo.

A Pony.ai e a WeRide, que competem intensamente na China e são ambas apoiadas pela Uber, levantaram HK$ 6,7 bilhões (US$ 862 milhões) e HK$ 2,4 bilhões (US$ 309 milhões), respectivamente, em suas ofertas secundárias. Ambas ainda operam no prejuízo e vão usar os recursos para continuar investindo em tecnologia autônoma.

Apesar de já negociarem na Nasdaq, em Nova York, as empresas têm buscado listagens mais próximas de casa, temendo que a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, possa buscar a exclusão de empresas chinesas das bolsas dos EUA.

Junto da Apollo Go, divisão da Baidu, lideram a corrida global para a expansão dos serviços de robotáxi. Segundo a Bloomberg, elas já superam concorrentes dos EUA em número de projetos em fase de testes ou pré-comercialização.

Apesar da atuação ainda se concentrar na China, as empresas já iniciaram operações em Dubai, Abu Dhabi e Singapura, com planos de chegar ao Reino Unido, Alemanha e outros países europeus.

Outros players, como a Xpeng, também entram no setor, oferecendo modelos mais baratos.

A fabricante chinesa de veículos elétricos planeja lançar três modelos de robotáxis no próximo ano, com preço inicial a partir de RMB 200.000 (US$ 28.000), em comparação com US$ 38.000 estimados para a Pony.ai e US$ 40.000 para a WeRide.

Analistas alertam que a rentabilidade deve demorar anos, devido a custos altos com infraestrutura, tecnologia e operação. O prejuízo líquido da Pony.ai cresceu para US$ 96,1 milhões, enquanto o da WeRide foi de RMB 791,5 milhões. Parcerias, como a da Uber com a Pony.ai no Oriente Médio, seguem em andamento.

Os investidores devem ser cautelosos e evitar expectativas excessivamente otimistas”, disse ao Financial Times Dickie Wong, diretor do Hong Kong Institute of Securities Dealers, atribuindo a queda ao desempenho fraco das ações nos EUA.

Em maio, a Uber firmou acordo com a Pony.ai para lançar serviços na região do Oriente Médio por meio do aplicativo de transporte ainda este ano.

A Pony.ai está testando veículos autônomos em países como Estados Unidos, Luxemburgo, Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul.

