China reforça munição na batalha de semicondutores com os EUA

O presidente chinês, Xi Jinping, está retomando um esforço de anos para alcançar a autossuficiência em tecnologia. Ele escolheu um de seus homens fortes no governo para conduzir uma grande iniciativa para ajudar fabricantes de semicondutores do país a superar as sanções impostas pelos EUA.

Veja como, no Manual do Investidor O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico.

Liu He é o czar econômico de Xi que cuida de uma ampla variedade de segmentos — do comércio exterior a finanças e tecnologia. Foi ele o convocado para comandar o chamado desenvolvimento de chips de terceira geração, além de uma série de medidas de apoio público e financeiro para essa tecnologia, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto e pediram anonimato para falar com a imprensa.

Trata-se de um ramo nascente que depende de novos equipamentos e materiais que vão além do silício tradicional. É uma arena que nenhuma empresa ou nação domina ainda, proporcionando a Pequim uma grande chance de contornar os obstáculos colocados a suas fabricantes de chips pelos EUA e seus aliados. As sanções, que vieram durante a presidência de Donald Trump, já sufocaram a operação de smartphones da Huawei Technologies e impedem fabricantes de semicondutores — incluindo a HiSilicon, da Huawei, e a Semiconductor Manufacturing International — de avançar na direção de tecnologias mais avançadas de fabricação de wafers, ameaçando as ambições tecnológicas da China.

“A China é quem mais usa chips no mundo, então a segurança da cadeia de abastecimento é alta prioridade”, disse Gu Wenjun, analista-chefe da firma de pesquisas ICwise. “Não é possível para nenhum país controlar toda a cadeia de abastecimento, mas o esforço de um país é definitivamente mais forte do que o de uma única empresa.”

O envolvimento de um dos indivíduos de maior confiança de Xi destaca a importância que Pequim atribui à iniciativa, que ganha urgência à medida que EUA, Japão e Coréia do Sul agem para apoiar seus fabricantes domésticos. O presidente chinês há muito tempo pede apoio de seu conselheiro formado em Harvard para lidar com questões de alta prioridade. Ele foi escolhido para ser o principal representante nas negociações comerciais com os EUA e presidente do Comitê de Desenvolvimento e Estabilidade Financeira, onde conduz o programa para reduzir os riscos no setor financeiro do país, que movimenta mais de US$ 5 trilhões.

Em maio, Liu comandou o encontro da força-tarefa de tecnologia que discutiu a expansão de tecnologias de semicondutores de última geração. Aos 69 anos, o vice-premiê, que encabeça a força-tarefa da renovação tecnológica do país desde 2018, também supervisiona projetos capazes de alavancar a fabricação tradicional de semicondutores, incluindo o desenvolvimento de software nacional de design de chips e máquinas de litografia ultravioleta extrema, segundo uma das fontes.

O Conselho de Estado e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação não responderam às solicitações de comentário da reportagem.