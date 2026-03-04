Mundo

China protege mais de 80% das espécies; pandas, leopardos e tigres registram crescimento

Plantas ameaçadas de extinção também registraram recuperação

CHONGQING, CHINA - 7 DE JUNHO: O panda gigante Mang Cancan come brotos de bambu no Zoológico de Chongqing, em 7 de junho de 2025, em Chongqing, China. (Foto de Li Hongbo/VCG via Getty Images) (Li Hongbo/VCG /Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 4 de março de 2026 às 17h04.

Tudo sobreChina
A China agora protege mais de 80% de suas espécies terrestres de animais e plantas listadas nacionalmente, após melhorias nos habitats naturais, informou a Administração Nacional de Florestas e Pastagens na terça-feira (03).

O órgão relatou que as populações de fauna e flora selvagens apresentam crescimento constante. Monitoramentos recentes mostram aumento em espécies emblemáticas, como pandas gigantes, leopardos-das-neves e tigres siberianos.

Plantas ameaçadas de extinção também registraram recuperação. A população do Abeto de Beshanzu (Abies beshanzuensis) ultrapassou 4 mil indivíduos, a de Magnólia chinesa (Manglietiastrum sinicum) chegou a 15 mil, e a Orquídea-luvas (Paphiopedilum purpuratum) passou de 200 indivíduos.

Para o 15º Plano Quinquenal (2026-2030), a administração planeja lançar projetos estratégicos de conservação, ampliar a cooperação internacional na proteção do panda gigante e reforçar o cumprimento de tratados de vida selvagem. O objetivo é estimular o desenvolvimento sustentável da conservação da fauna e flora na China.

