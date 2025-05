China prevê aumento de 280 GW em capacidade eólica e solar até 2025, diz relatório

O Instituto de Planejamento e Design de Recursos Hidráulicos e Hidrelétricos da China divulgou, em 28 de maio, o Relatório Anual de Desenvolvimento de Energias Renováveis da China 2024.

O documento projeta um aumento de 280 milhões de quilowatts (280 GW) na capacidade instalada de energia eólica e solar até o final de 2025.

Expansão em regiões desérticas e energia eólica offshore

A estimativa considera a entrada em operação de grandes bases de geração nas regiões de deserto, áreas pedregosas e áridas, além da expansão de projetos híbridos que integram energia hídrica, eólica e solar.

O relatório também destaca o avanço da energia eólica offshore em águas profundas e distantes da costa, assim como a rápida expansão de projetos distribuídos em zonas urbanas e rurais.

Durante a coletiva de imprensa, o vice-diretor da Administração Nacional de Energia, Wan Jinsong, afirmou que a China deve acrescentar 370 GW de capacidade renovável em 2024, o que representa mais de 60% da expansão global prevista.

Ele informou que a maior turbina eólica offshore do mundo, com 26 MW, foi concluída, e que as células solares tipo N já dominam o mercado.

Desafios e avanços para consolidar o sistema energético

A China lançou projetos de demonstração como “energia eólica offshore +” e produção de hidrogênio a partir da energia eólica em alto-mar.

Além disso, a promulgação da nova Lei de Energia e a revisão da Lei de Energias Renováveis fortaleceram o sistema de certificação verde.

O relatório projeta que 2025 será um ano-chave para atingir o pico de emissões de carbono e estruturar um novo sistema energético.

A capacidade instalada de energia hidrelétrica convencional deve crescer cerca de 5 GW, com mais 9 GW aprovados para construção.

Usinas reversíveis devem alcançar 8 GW de capacidade instalada e até 50 GW em projetos autorizados. A geração eólica conectada à rede deve ultrapassar 80 GW, e a solar, 200 GW.

Zhang Yiguo, vice-diretor do instituto responsável pelo relatório, afirmou que o país está ampliando os corredores de transmissão de ultra-alta tensão e as redes inteligentes para aumentar a capacidade de absorção interregional das energias renováveis.

Usinas reversíveis e novos sistemas de armazenamento estão em construção para garantir estabilidade à rede elétrica.

O relatório também aponta avanços em redes integradas, usinas virtuais e modelos que integram geração, transmissão, consumo e armazenamento.

A reforma do mercado elétrico avança, e fontes renováveis, novos sistemas de armazenamento e usinas virtuais devem entrar mais rapidamente no mercado. No entanto, o setor enfrenta desafios como a ocupação intensiva de terras e mares, dificultando o uso sustentável de recursos naturais.

Além disso, há dificuldades na absorção da energia gerada e incertezas nos retornos sobre os investimentos.

Wan Jinsong pediu que o setor avance na integração industrial, com foco em soluções específicas para fontes renováveis, defendendo reformas institucionais, regulação para energia solar distribuída, hidrelétricas reversíveis e um modelo de tarifação com base no mercado.

O relatório reforça que 2025 será um marco para a transição energética da China e para o alcance das metas ambientais do país.