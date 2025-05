Meteoro 'bola de fogo' é visto por moradores de província chinesa; veja vídeo

Na noite da última quarta-feira, 28, moradores da província de Yunnan, no sudoeste da China, foram surpreendidos por uma "bola de fogo" cruzou o céu, transformando a escuridão da madrugada em plena luz do dia por alguns instantes.

O evento, registrado por câmeras de segurança e celulares, rapidamente viralizou nas redes sociais chinesas, despertando curiosidade e fascínio.

De acordo com relatos publicados pelo jornal Global Times, o fenômeno ocorreu por volta das 3h da manhã, quando um meteoro de grandes proporções entrou na atmosfera terrestre.

O brilho intenso pôde ser visto em várias cidades da região, e testemunhas descreveram a cena como se fosse “um sol repentino no meio da noite”. Especialistas explicam que esse tipo de meteoro é conhecido como “bólido” ou “fireball” (bola de fogo), devido à sua luminosidade excepcional.

Segundo astrônomos, o meteoro provavelmente se desintegrou antes de atingir o solo, o que é comum em eventos desse tipo. Ainda assim, o clarão gerado foi suficiente para iluminar ruas e casas, assustando e encantando os moradores. Não há relatos de danos ou feridos.

Fenômenos como esse são relativamente raros, mas ajudam cientistas a estudar a composição e o comportamento de objetos espaciais que entram na atmosfera da Terra.

O episódio também reacendeu o interesse do público chinês por temas ligados à astronomia e à observação do céu, mostrando como a natureza ainda pode surpreender mesmo em tempos de tecnologia avançada.

After a "fireball" streaked across the sky over Maoming, South China's Guangdong Province, and nearby areas on Wednesday night, illuminating the sky like daytime, an astronomer from the National Astronomical Observatories under the Chinese Academy of Sciences said that the… pic.twitter.com/R5hZXjzJSo

— Global Times (@globaltimesnews) May 29, 2025