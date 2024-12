China lança satélite de teste de tecnologia de comunicações 13 com sucesso

A China lançou com sucesso o satélite de teste de tecnologia de comunicações número 13, às 13h56 de 3 de dezembro de 2024, horário de Pequim. O lançamento foi realizado com o foguete portador Longa Marcha 3B no Centro de Lançamento de Satélites de Xichang. O satélite entrou com sucesso na órbita prevista e a missão foi concluída com êxito.

Objetivos do satélite

O satélite tem como principais funções comunicações por satélite, radiodifusão e televisão, transmissão de dados e outras operações. Além disso, ele realiza testes e validações de tecnologias associadas a esses setores.

Desenvolvimento e tecnologia

O satélite lançado foi desenvolvido pela Academia nº 8, e seu uso está focado em avançar em tecnologias de comunicação por satélite, além de realizar testes para futuras inovações nesse campo. Com isso, a China reafirma seu papel de liderança no setor espacial global.

Fonte: thepaper.cn