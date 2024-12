Chips automotivos americanos não são confiáveis, afirma associação chinesa

A Associação Chinesa da Indústria Automobilística (CAAM) emitiu uma declaração expressando sua firme oposição ao governo dos EUA por generalizar o conceito de segurança nacional, abusar das medidas de controle de exportação e realizar um bloqueio e pressão maliciosos contra a China. Segundo a CAAM, essas ações violam as leis de mercado e os princípios da competição justa, prejudicando a ordem econômica e comercial internacional, afetando os interesses de todos os países.

Novas restrições de exportação dos EUA

O Departamento de Comércio dos EUA anunciou, em 2 de dezembro, novas regras de controle de exportação. A autoridade americana colocou 140 empresas chinesas na lista de entidades, incluindo mais produtos semicondutores, como chips de armazenamento de alta largura de banda e equipamentos semicondutores, nas restrições de exportação, alegando razões de "segurança nacional". A CAAM afirma que as mudanças arbitrárias nas regras de controle pelo governo dos EUA afetaram seriamente o fornecimento estável dos produtos de chips americanos, abalando a confiança da indústria automobilística chinesa. Os chips automotivos americanos não são mais confiáveis nem seguros. "Para garantir a segurança e a estabilidade da cadeia industrial e da cadeia de suprimentos automobilísticas", a associação recomenda que as montadoras chinesas tenham cautela ao adquirir chips americanos, enfatizando os riscos.

Impacto na indústria automobilística chinesa

A CAAM também aponta que a indústria automobilística é altamente globalizada, com a indústria chinesa sempre enraizada no desenvolvimento global. A indústria automobilística chinesa está em uma fase de rápido crescimento, especialmente com o desenvolvimento de veículos elétricos. Esse crescimento representa uma força motriz importante para a transformação verde e de baixo carbono mundial, além de fornecer um amplo espaço de mercado para a cadeia industrial global de automóveis.

A CAAM destaca que a China está aberta à cooperação com empresas globais de chips, oferecendo um ambiente propício para fortalecer as parcerias e investir no mercado chinês.

Demanda por chips automotivos e iniciativas chinesas

Os chips automotivos são componentes centrais dos sistemas eletrônicos dos veículos. Com o rápido desenvolvimento dos veículos elétricos e a crescente popularidade da direção autônoma e cabines inteligentes, a demanda por chips automotivos está aumentando rapidamente.

Dados da CAAM mostram que um veículo a gasolina tradicional requer de 600 a 700 chips automotivos, enquanto um veículo elétrico exige cerca de 1.600 chips. Veículos mais avançados, como os inteligentes, podem precisar de até 3.000 chips.

O que a China está fazendo

A China está acelerando o desenvolvimento de padrões industriais para chips automotivos. O “Guia para a Construção do Sistema Nacional de Padrões de Chips Automotivos”, publicado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, propôs que até 2025, mais de 30 padrões principais de chips automotivos sejam formulados, com a expectativa de que até 2030, mais de 70 padrões relacionados sejam estabelecidos.

Ao mesmo tempo, montadoras chinesas e empresas de tecnologia estão intensificando os esforços de pesquisa e desenvolvimento, incluindo GAC e SAIC, que estão investindo ou incubando empresas de chips para garantir a estabilidade da cadeia de suprimentos. A montadora NIO está até entrando diretamente no setor de fabricação de seus próprios chips.

Além disso, empresas chinesas de chips como Huawei, Horizon Robotics e Black Sesame Technologies estão se desenvolvendo rapidamente, criando seus próprios sistemas de produtos e ampliando seus planos para chips de direção inteligente e cabine inteligente.

Fonte: thepaper.cn