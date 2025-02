Com levitação magnética, 'trem voador' chinês pode alcançar 1.000 km/h

A China vem avançando na pesquisa e desenvolvimento de trens de ultra-alta velocidade baseados na tecnologia de levitação magnética (ou maglev, na sigla em inglês Magnetic levitation transport). Agora, uma nova tecnologia pode atingir 1.000 km/h.

Os testes recentes conduzidos pela Corporação de Ciência e Indústria Aeroespacial da China (Casic) atraíram atenção mundial. Utilizando supercondutores de alta temperatura e um sistema de tubulação a quase vácuo, a estatal chinesa demonstrou avanços significativos no chamado "trem voador" ou hyperloop.

Os experimentos foram realizados em um túnel de dois quilômetros na província de Shanxi e atingiram velocidades superiores a 623 km/h. A Casic alega que o sistema pode alcançar até 1.000 km/h, equiparando-se à aviação comercial, e que, no futuro, poderá chegar a impressionantes 4.000 km/h.

No entanto, especialistas apontam que desafios técnicos e econômicos ainda dificultam a adoção dessa tecnologia em larga escala.

Trem-bala ou trem voador?

Embora a tecnologia maglev tradicional também esteja sendo aprimorada, com metas de atingir 600 km/h, o governo chinês segue com os olhos no trem-bala, tecnologia que foi exportada para diversos outros países.

O mais recente modelo, CR450, já alcança 450 km/h em testes, com expectativa de operação reduzida a 400 km/h. Para muitos analistas, esse será o verdadeiro destaque da nova era do transporte ferroviário chinês.

Desde 2019, o Conselho do Estado e o Comitê Central do Partido Comunista contam com o esboço para a construção do transporte nacional, que fortalece a pesquisa em tecnologias inovadoras e disruptivas nessa área.

Além do investimento no trem voador de até 1000 km/h, o financiamento também buscou alavancar o maglev para alcançar 600 km/h.