A pressão contra o DeepSeek cresce: Austrália se junta a EUA e Itália em restrições à IA chinesa De Austrália aos Estados Unidos, governos endurecem regras sobre a plataforma por preocupações com segurança de dados

SUQIAN, CHINA - JANUARY 27: In this photo illustration, the download page of Deepseek is displayed on a smartphone screen on January 27, 2025 in Suqian, Jiangsu Province of China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images) (VCG/VCG/Getty Images)