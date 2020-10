China fará teste de covid-19 em cidade de 9 mi de pessoas em cinco dias

Após detectar novos casos de covid-19 em um hospital que tratava pacientes vindos do exterior, a cidade de Qingdao, na China, fará testes para diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus em todos os 9 milhões de habitantes em um prazo de cinco dias.

Na rede social Weibo, similar ao Twitter, a comissão de saúde municipal anunciou que foram identificados 12 novos casos de covid-19, sendo seis deles com quadros assintomáticos. A comissão diz que mais de 100 mil pessoas já tiveram diagnóstico negativo para a doença.

Os pontos de testagem permanecerão abertos das 7h às 23h para atender a população.

Segundo o jornal Global Times, que pertence ao estado chinês, todos os novos casos da doença vieram do mesmo hospital que tratava pessoas vindas do exterior. Os novos casos surgiram após o feriado da semana dourada na China, quando cerca de 4,47 milhões de pessoas viajam para Qingdao.

Em maio, a China promoveu testes de covid-19 em toda a população de 11 milhões de pessoas da cidade de Wuhan, o epicentro da pandemia do novo coronavírus.

Segundo dados da universidade americana Johns Hopkins, a China teve 90.823 casos de covid-19 desde o começo da pandemia e registrou 4.746 mortes pela doença. Na mesma fonte, o Brasil teve 5.094.979 casos e 150.488 mortes pela doença. O Brasil é o terceiro país com mais casos da doença e o segundo com mais mortes no mundo.