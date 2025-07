China e EUA entram em acordo para estender prazo de tarifas de Trump, diz negociador chinês

O negociador comercial chinês, Li Chenggang, anunciou nesta terça-feira, 29, que os representantes dos Estados Unidos e da China concluíram uma nova rodada de negociações comerciais em Estocolmo. O acordo alcançado prevê a continuidade da trégua tarifária, mas os detalhes sobre a duração não foram divulgados. As informações foram divulgadas pela Bloomberg.

Li destacou que as discussões foram "francas e aprofundadas", ressaltando o compromisso de ambas as partes em manter um canal de comunicação constante. Essas negociações seguiram as tratativas anteriores realizadas em Genebra, em maio, e em Londres, em junho, entre as duas maiores economias globais.

*Em atualização.