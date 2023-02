China considera comentários de Biden sobre Xi 'totalmente irresponsáveis

O governo da China considerou "totalmente irresponsáveis" os comentários do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que afirmou que o chefe de Estado chinês Xi Jinping enfrenta "enormes problemas".

"As palavras dos Estados Unidos são totalmente irresponsáveis e violam as regras básicas da etiqueta diplomática", disse a porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Mao Ning.

"A China expressa o profundo descontentamento a veemente rejeição", completou.

Biden fez os comentários em uma entrevista ao programa PBS NewsHour.

"Você consegue pensar em algum outro líder mundial que trocaria de lugar com Xi Jinping? Não consigo pensar em nenhum", comentou Biden.

"Este homem tem problemas enormes", principalmente "uma economia que não está funcionando muito bem", acrescentou o presidente americano, antes de observar que Xi "também tem um grande potencial". No entanto, disse que, "até agora, ele tem uma economia que não está funcionando muito bem".

Depius de destacar que o apoio chinês à Rússia tem sido relativamente discreto, Biden observou que, ao contrário do que "todos presumiram" no início da invasão russa da Ucrânia, Pequim não está totalmente comprometida com Moscou.

Uma reserva, segundo ele, vinculada ao desejo de Xi de não sofrer o mesmo destino da Rússia, alvo de duras sanções econômicas por parte dos países ocidentais.

O democrata costuma descrever a relação entre Estados Unidos e China como a mais importante do mundo.

Biden e Xi reuniram-se em novembro do ano passado, durante a reunião de cúpula de países do G20 em Bali, o primeiro encontro desde que Biden assumiu a presidência em 2021. Desde então, conversaram por telefone ou chamada de vídeo em cinco ocasiões.