China concentra quase 58% do comércio exterior em países da APEC em 2025

A China movimentou RMB 26,29 trilhões no comércio com economias da APEC em 2025, valor que representou 57,82% do comércio exterior do país. O dado foi apresentado na Primeira Reunião de Altos Funcionários da APEC China 2026, realizada em Guangzhou, no sul da China. Autoridades discutiram medidas para reduzir entraves ao comércio regional e responder à pressão sobre as cadeias globais de suprimentos.

Zhao Zenglian, vice-ministro da Administração Geral das Alfândegas da China, afirmou que o país pretende ampliar a cooperação com as economias da APEC em comércio eletrônico transfronteiriço, comércio verde e acesso a mercados agrícolas. Ele defendeu mais transparência regulatória, alinhamento de políticas e simplificação de procedimentos alfandegários para reduzir custos e atrasos no comércio.

Representantes de outras economias da APEC defenderam a integração de sistemas entre alfândegas, o intercâmbio de dados e o uso de ferramentas de análise de risco para manter o fluxo de mercadorias. Scott Butters, da Australian Border Force, disse que o compartilhamento de informações entre Austrália e China pode acelerar o comércio bilateral e melhorar a identificação de riscos. Brendan Pearce, da embaixada da Nova Zelândia em Pequim, afirmou que o uso de inteligência artificial pode ampliar a capacidade de análise das alfândegas e facilitar a liberação de cargas.

As exportações chinesas de produtos de alta tecnologia para economias da APEC alcançaram RMB 4,63 trilhões em 2025, alta de 8,1% em um ano, com liderança de veículos elétricos, baterias de íon-lítio e equipamentos fotovoltaicos. Empresas também ampliaram vendas para a APEC: a LM Wind Power Blades (Fujian) exportou RMB 650 milhões em 2025, alta anual de 82,3% em valor, e a CJ (Shenyang) Biotech exportou RMB 630 milhões, crescimento de 45,4%, segundo dados das alfândegas locais.