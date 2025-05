Chile anula alerta de tsunami na Antártida, mas mantém precaução em Magallanes

As autoridades chilenas cancelaram o alerta de tsunami para a região antártica emitido nesta sexta-feira, 2, após o terremoto de magnitude 7,5 na escala Ritcher em Puerto Williams, a cidade mais ao sul do mundo, próxima à Antártida.

"De acordo com a avaliação feita, a possibilidade de um novo tsunami, digamos, no território antártico chileno está cancelada. As pessoas que foram evacuadas podem retornar à base, mas não o restante da região de Magallanes, que ainda está em estado de precaução, que é o que continuaremos a monitorar agora", disse a diretora do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), Alicia Cebrián López.

Segundo ela, houve um aumento efetivo do nível do mar nas bases Prat e Ucraniana na Antártida de 6 e 23 centímetros, respectivamente, o que é considerado "um tsunami instrumenta". Portanto, a chegada do tsunami no território antártico foi registrada nesses níveis", explicou.

Mesmo assim, López pediu à população de Magallanes que "não se aproxime da área da praia ou da costa", ou que pare nessas áreas se estiver viajando em um veículo, por precaução.

De acordo com o Centro Sismológico Nacional (CSN), o terremoto foi registrado às 8h58 (9h58 em Brasília) e seu epicentro foi localizado 218,1 quilômetros ao sul de Puerto Williams, a uma profundidade de 10 quilômetros. O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico (SHOA) da Marinha do Chile estabeleceu imediatamente um alerta de tsunami.

Um segundo tremor foi registrado às 9h07 (10h07 em Brasília) a cerca de 225 quilômetros ao sul de Puerto Williams, na área ao redor do Cabo Horn, e a uma profundidade de cerca de 10 quilômetros.

Em vista do risco, o presidente do Chile, Gabriel Boric, suspendeu sua agenda na sexta-feira para supervisionar a emergência e a evacuação de todas as áreas costeiras, incluindo a cidade de Punta Arenas, local onde nasceu e a maior cidade do estreito de Magalhães.

Devido aos tremores, o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) solicitou a evacuação do litoral da região de Magallanes e o estabelecimento de um estado de precaução na área de praia do Território Antártico Chileno.

"Estamos pedindo a evacuação do litoral em toda a região de Magallanes. Neste momento, nosso dever é prevenir e ouvir as autoridades", publicou Boric.

Até o momento, não há relatos de danos materiais ou de pessoas afetadas ou feridas, e as autoridades continuam alertas para o risco de variações anormais no nível do mar nas áreas costeiras.