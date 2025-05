Boric interrompe agenda após alerta de tsunami por terremoto no sul do Chile

O presidente do Chile, Gabriel Boric, suspendeu sua agenda nesta sexta-feira, 2, e voltou ao escritório no Palácio de La Moneda para supervisionar a emergência desencadeada após o terremoto de magnitude 7,5 na escala Ritcher ocorrido em Puerto Williams, a cidade mais ao sul do mundo, e que provocou um alerta de tsunami.

Após o terremoto, um alerta de tsunami foi ativado e as evacuações começaram em todas as áreas costeiras, incluindo Punta Arenas, local de nascimento do presidente e a maior cidade do estreito de Magalhães.

"Devido ao que aconteceu na região de Magallanes, o presidente da República monitorará a emergência do Palácio de La Moneda. Ao mesmo tempo, o Comitê de Gestão de Riscos de Desastres (Cogrid) foi mandatado, com a participação de autoridades governamentais. Devido a esses eventos, a atividade programada para as 10h na Lagoa Aculeo foi suspensa", informou La Moneda em breve mensagem.

De acordo com informações preliminares publicadas pelo Centro Sismológico Nacional (CSN), o terremoto foi registrado às 8h58 (9h58 em Brasília) e seu epicentro foi localizado 218,1 quilômetros ao sul de Puerto Williams, a uma profundidade de 10 quilômetros. O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile (SHOA) emitiu imediatamente um alerta de tsunami.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) solicitou a evacuação do litoral da região de Magallanes e o estabelecimento de um estado de precaução na área da praia do Território Antártico Chileno.

"Estamos pedindo a evacuação do litoral em toda a região de Magallanes. Neste momento, nosso dever é tomar precauções e ouvir as autoridades", anunciou Boric.

Na mensagem, Boric informou que o Comitê Regional e Nacional de Gestão de Risco de Desastres (Cogrid) "está iniciando" seu trabalho de coordenação e que "todos os recursos estatais estão disponíveis" para lidar com a emergência.

Até o momento, não houve relatos de danos materiais ou de pessoas afetadas ou feridas, e as autoridades permanecem alertas para o risco de variações anormais no nível do mar nas áreas costeiras, enquanto a população continua a evacuar com calma.