Terremoto de magnitude 7,5 atinge Chile; governo pede evacuação na costa por risco de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter atingiu o extremo sul do Chile, na região de Magalhães, na manhã de sexta-feira, 2, gerando um alerta de tsunami para todo o litoral, incluindo Punta Arenas, Puerto Williams e o território antártico chileno.

De acordo com informações preliminares publicadas pelo Centro Sismológico Nacional (CSN), o terremoto ocorreu às 8h58 e seu epicentro foi localizado 218,1 quilômetros ao sul de Puerto Williams, a uma profundidade de 10 quilômetros.

Já o serviço de monitoramento de terremotos dos Estados Unidos (USGS) disse que o tremor teve magnitude 7,4. É comum que a intensidade dos tremores seja ajustada após a divulgação inicial.

Devido ao terremoto, o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile (SHOA) emitiu um alerta de tsunami.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) solicitou a evacuação do litoral da Região de Magalhães e o estabelecimento de estado de precaução na área de praias do Território Antártico Chileno.

"Pedimos a evacuação de toda a costa da Região de Magalhães. Neste momento, nosso dever é ser cautelosos e obedecer às autoridades", publicou o presidente chileno, Gabriel Boric, natural de Punta Arenas.

Em sua mensagem, Boric relatou que o Comitê regional e nacional de Gestão de Riscos de Desastres (Cogrid) "estão iniciando" seus esforços de coordenação e que "todos os recursos estaduais estão disponíveis" para lidar com a emergência.

Até o momento, não foram relatados danos materiais ou feridos, e as autoridades permanecem vigilantes sobre o risco de flutuações anormais do nível do mar nas áreas costeiras enquanto a população continua a evacuar pacificamente.

Tremor também foi sentido na Argentina

O tremor também foi sentido na região da Passagem de Drake, no extremo sul da América do Sul, próximo à costa da Argentina. Na quarta-feira, o departamento de Famatina, em La Rioja, no país argentino já havia epicentro de um tremor de magnitude 5,9 na escala Richter.

Fronteira tríplice

Segundo o USGS, o tremor foi causado por uma movimentação de placas em profundidade rasa.

"O terremoto de 2 de maio ocorreu em uma região de interações tectônicas complexas. Aqui, as placas da América do Sul, Antártica e Scotia se encontram em um único ponto, denominado junção tripla", disse a entidade, em comunicado.

"A placa Antártica e a placa da América do Sul formam uma fronteira predominantemente convergente, com a Antártica convergindo para leste a aproximadamente 16 mm/ano em relação à placa da América do Sul", prossegue.

De acordo com o USGS, desde 1900, ocorreram outros 12 terremotos de magnitude 6 ou maior dentro de 350 km da área do tremor atual, incluindo três terremotos de magnitude 7, ou maiores.

*Com EFE.