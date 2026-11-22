Os ataques a embarcações no Estreito de Ormuz e em regiões próximas alcançaram, em outubro, o maior patamar desde o início da guerra entre Estados Unidos e Irã, no fim de fevereiro. De acordo com o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês), mais de 30 incidentes foram registrados ao longo do mês. Novembro já acumula pelo menos 22 ocorrências até este domingo, 22, tornando-se o segundo mês com mais ataques desde o início do conflito.

Até setembro, a média mensal era de aproximadamente dez ataques na região, que abrange o Estreito de Ormuz, o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Os registros da Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês) também mostram que outubro teve a maior quantidade de incidentes confirmados neste ano.

Irã amplia pressão sobre rota estratégica do petróleo

Desde o começo da guerra, o Irã busca restringir a navegação comercial na região como resposta às ofensivas de Estados Unidos e Israel e ao bloqueio imposto por Washington aos portos iranianos. O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas de transporte de energia do mundo: antes do conflito, aproximadamente um quinto do petróleo global passava pela hidrovia.

O tráfego marítimo, porém, continua significativamente abaixo dos níveis que eram esperados para 2025. Com a desvalorização do petróleo no mercado internacional e a consequente pressão sobre as receitas iranianas provenientes da commodity, Teerã intensificou suas ações contra embarcações.

Especialistas avaliam, entretanto, que o país vem perdendo capacidade de influência sobre a passagem marítima. Nesse cenário, a possibilidade de novos ataques contra navios é vista como uma tentativa de aumentar a pressão sobre Washington e obter concessões nas negociações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste mês que seu governo não precisa chegar a um entendimento com o Irã. Ele também orientou o vice-presidente JD Vance a direcionar seus esforços para outros assuntos, em vez de se concentrar na guerra.

"Não precisamos de um acordo com o Irã. Esses tempos já passaram!", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social. "Nós temos o dinheiro deles, centenas de bilhões de dólares, e temos o Estreito deles!".

Em outra declaração, o presidente americano sinalizou que estaria disposto a retomar as operações militares contra o Irã caso julgasse necessário.

Navios-tanque são atingidos na saída do estreito

Três navios-tanque que deixavam o Estreito de Ormuz foram atingidos por projéteis entre sexta-feira e sábado, segundo informações da empresa de gerenciamento de riscos marítimos Marisks, citadas pela CNN.

A companhia não identificou os responsáveis pelos ataques, mas considerou provável a participação iraniana. Duas das embarcações foram atingidas por incêndios, enquanto a terceira sofreu danos na casa de máquinas.

Para a Marisks, os episódios demonstram a permanência de uma "ameaça crítica contínua" à navegação comercial na região. O risco é particularmente elevado no chamado corredor sul, próximo à costa de Omã, cuja utilização é alvo de forte contestação por parte do Irã.

Bahrein registra feridos após bombardeio iraniano

A tensão também se estendeu a outros países do Golfo. Neste domingo, o Bahrein informou que duas pessoas ficaram feridas em um ataque iraniano contra uma instalação industrial civil, ocorrido no sábado. O episódio aconteceu após uma sequência de ofensivas contra o país ao longo da semana.

Nos últimos dias, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou repetidamente ter atingido instalações americanas em território bareinita. Esses locais não eram alvo de ataques desde setembro.

Em comunicado publicado na rede social X, o Ministério do Interior do Bahrein informou que os feridos são um cidadão do próprio reino, que apresenta quadro estável, e um paquistanês, em estado crítico.

Moradores relataram à agência de notícias AFP ter visto uma coluna de fumaça sobre a Ilha de Sitra, na costa leste do país. A região concentra diferentes instalações industriais, entre elas uma refinaria administrada pela estatal petrolífera Bapco.

Em outra ocorrência neste domingo, a Arábia Saudita anunciou ter interceptado um míssil balístico lançado pelos houthis, grupo apoiado pelo Irã e que atua no Iêmen. O projétil foi interceptado no oeste saudita, área que abriga importantes estruturas de infraestrutura energética.

Conflito começou em fevereiro e teve cessar-fogo interrompido

A guerra teve início no fim de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel realizaram ataques coordenados contra o Irã. Em resposta, Teerã lançou ofensivas contra diferentes alvos, incluindo países do Golfo que mantêm relações de aliança com Washington.

Em abril, um cessar-fogo interrompeu quase 40 dias de bombardeios intensos. O entendimento, no entanto, não se sustentou: foi rompido em meados deste ano, dando lugar a uma nova sequência de ataques intermitentes na região.