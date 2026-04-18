Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Ataque em supermercado deixa cinco mortos em Kiev, diz Zelensky

Ataque ocorreu em bairro residencial da capital ucraniana e deixou feridos e reféns

Tiroteio: O suspeito “foi abatido durante a sua detenção”, informou nas redes sociais o ministro do Interior, Igor Klimenko. “Ele havia feito reféns e atirado contra os policiais durante a detenção”. (Serhii Okunev /AFP)

Tiroteio: O suspeito “foi abatido durante a sua detenção”, informou nas redes sociais o ministro do Interior, Igor Klimenko. “Ele havia feito reféns e atirado contra os policiais durante a detenção”. (Serhii Okunev /AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 14h18.

Pelo menos cinco pessoas morreram neste sábado, 18, em um bairro residencial de Kiev, anunciou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, após um homem armado abrir fogo e fazer reféns em um supermercado.

O suspeito “foi abatido durante a sua detenção”, informou nas redes sociais o ministro do Interior, Igor Klimenko. “Ele havia feito reféns e atirado contra os policiais durante a detenção”.

“Até o momento, confirmamos a morte de cinco pessoas. Meus mais profundos pensamentos às famílias e aos entes queridos. Dez pessoas foram hospitalizadas com lesões e traumatismos”, afirmou Zelensky na rede social X. “Quatro reféns foram resgatados”, acrescentou.

“As situações estão sendo esclarecidas”, declarou o presidente, que pediu uma investigação rápida sobre o tiroteio.

O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, informou sobre o ataque e uma operação especial para conter o suspeito. Segundo ele, o homem armado abriu fogo e permaneceu dentro de um supermercado durante a ação.

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaTiroteios

Mais de Mundo

Navios petroleiros da Índia são atacados no Estreito de Ormuz

Trump acusa Irã de 'chantagem' em meio à escalada em Ormuz

Irã rejeita novas negociações com EUA por 'exigências excessivas', diz mídia local

Líder supremo do Irã diz que Marinha está pronta para 'derrotar inimigos' em Ormuz

Mais na Exame

Mercados

Meta planeja demitir 8 mil funcionários em meio à aposta em IA, diz agência

ESG

Temperatura dos oceanos fica perto de recorde e indica volta do El Niño

Mundo

Navios petroleiros da Índia são atacados no Estreito de Ormuz

Negócios

Monarquia britânica e iate icônico ancoram projeto de R$ 700 mi em Itapema