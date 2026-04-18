Ataque em supermercado deixa cinco mortos em Kiev, diz Zelensky

Pelo menos cinco pessoas morreram neste sábado, 18, em um bairro residencial de Kiev, anunciou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, após um homem armado abrir fogo e fazer reféns em um supermercado.

O suspeito “foi abatido durante a sua detenção”, informou nas redes sociais o ministro do Interior, Igor Klimenko. “Ele havia feito reféns e atirado contra os policiais durante a detenção”.

“Até o momento, confirmamos a morte de cinco pessoas. Meus mais profundos pensamentos às famílias e aos entes queridos. Dez pessoas foram hospitalizadas com lesões e traumatismos”, afirmou Zelensky na rede social X. “Quatro reféns foram resgatados”, acrescentou.

“As situações estão sendo esclarecidas”, declarou o presidente, que pediu uma investigação rápida sobre o tiroteio.

O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, informou sobre o ataque e uma operação especial para conter o suspeito. Segundo ele, o homem armado abriu fogo e permaneceu dentro de um supermercado durante a ação.