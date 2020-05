Casos de coronavírus na França têm o menor aumento diário desde lockdown

O número de novas infecções confirmadas por coronavírus na França aumentou 115, ou 0,1%, para 144.921 no domingo, o menor aumento diário desde que o país entrou em bloqueio no dia 17 de março, informou o Ministério da Saúde em um comunicado.

Mas o número de pacientes no hospital com Covid-19 aumentou ligeiramente em 7, para 17.185, depois de cair todos os dias sem interrupção desde 15 de abril.

Um funcionário do Ministério da Saúde disse que, devido ao fim de semana prolongado pelo feriado da Ascensão na França, os hospitais foram mais lentos ao relatar seus dados e as pessoas também ficaram no hospital por mais um pouco.