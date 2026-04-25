Trump diz que cancelar viagem de enviados ao Paquistão não significa retomada da guerra com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 25, que o cancelamento da viagem de seus enviados a Islamabad, no Paquistão, não significa, automaticamente, a retomada da guerra com o Irã.

Questionado sobre o tema em entrevista ao Axios, Trump respondeu: "Não. Não significa isso. Ainda não pensamos a respeito."

A declaração ocorre em meio a um revés nas tentativas de retomada das negociações de paz, que vinham sendo mediadas pelo Paquistão.

Enviados não viajarão ao Paquistão

Em entrevista à Fox News neste sábado, Trump afirmou que ordenou a seus enviados, Steve Witkoff e Jared Kushner, que não seguissem viagem ao Paquistão para dar continuidade às conversas com autoridades iranianas.

Segundo o presidente, a decisão foi tomada pouco antes da partida da equipe.

"Eu disse à minha equipe, há pouco, porque eles estavam se preparando para partir, e eu disse: 'Não, vocês não farão um voo de 18 horas para ir até lá. Nós temos todas as cartas na mão. Eles podem nos ligar a qualquer momento que quiserem, mas vocês não farão mais voos de 18 horas para ficar sentados conversando sobre nada'", afirmou.

Chanceler iraniano deixou o Paquistão

A guerra teve início em 28 de fevereiro, após um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Desde então, o conflito já deixou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano.

O Paquistão atua como mediador entre as partes e vinha tentando retomar o diálogo iniciado há duas semanas.

Neste sábado, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, concluiu sua visita a Islamabad após reuniões com o chefe do Exército paquistanês, Asim Munir, e com o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Irã, Araghchi apresentou "as posições de princípio do seu país sobre os últimos desenvolvimentos relacionados ao cessar-fogo e ao fim completo da guerra imposta ao Irã".

Ele deixou o país horas depois, rumo a Omã e Rússia, segundo a agência estatal Irna.

Apesar das movimentações diplomáticas, não há reuniões previstas entre Irã e Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, que afirmou que Teerã transmitirá sua posição por meio de mediadores paquistaneses.

Bloqueio no Estreito de Ormuz

O Ministério da Defesa do Irã afirmou que os Estados Unidos buscam "salvar a própria pele" diante do conflito.

"Nosso poderio militar é hoje uma força dominante, e o inimigo busca uma maneira de salvar a própria pele para se desvencilhar do atoleiro bélico no qual ficou preso", disse um porta-voz, segundo a agência Isna.

Já o comando central militar iraniano, Khatam al-Anbiya, advertiu que responderá caso os EUA mantenham o bloqueio aos portos do país, classificado como "banditismo" e "pirataria".

O tráfego marítimo segue interrompido no Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passavam cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) do mundo antes da guerra.

*Com informações da AFP