Casa Branca compara Donald Trump a um rei em postagem no X

A Casa Branca equiparou nesta quarta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a um monarca em uma postagem no X (ex-Twitter) de uma capa falsa da revista "Time" com o título “Vida longa ao rei” e na qual ele aparece usando uma coroa.

A publicação comemora o fato de o governo Trump ter bloqueado o polêmico pedágio de US$ 9 para acessar a ilha de Manhattan, uma medida implementada pelo estado de Nova York há poucos meses.

“OS PEDÁGIOS ESTÃO MORTOS. Manhattan e toda Nova York estão SALVAS. VIDA LONGA AO REI!”, escreveu a Casa Branca, citando literalmente uma mensagem que Trump publicou hoje em sua rede social Truth. Na “capa”, Trump aparece sorridente em um cenário com o horizonte de Manhattan e alguns de seus edifícios mais icônicos, como o Empire State e o Chrysler. Acima de sua cabeça, em vez do nome da conhecida revista, o sobrenome Trump é destacado em letras maiúsculas.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB

— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025