Trump sugere repassar parte das economias do governo aos contribuintes

Donald Trump propôs devolver parte das economias obtidas com cortes de custos do governo aos contribuintes e usar outra parte para reduzir o déficit nacional. A medida é conduzida pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge), sob administração de Elon Musk. O déficit dos EUA atingiu US$ 1,8 trilhão em 2024 e deve continuar crescendo. O plano busca aliviar as contas públicas e oferecer um "Doge Dividend", um reembolso fiscal de US$ 5.000 para famílias.

A Casa Branca afirma que os cortes já economizaram US$ 55 bilhões, mas documentos indicam que o valor real seria bem menor. Se 20% dos US$ 8,6 bilhões anunciados fossem redistribuídos, cada contribuinte receberia apenas US$ 11. "Os números são incríveis", disse Trump sobre a proposta, em evento em Miami apoiado pelo fundo soberano da Arábia Saudita.

A atuação do Doge gera controvérsias. Críticos questionam a autoridade de Musk e alertam que os cortes podem comprometer serviços essenciais.