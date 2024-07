Candidato alternativo a Biden e Trump é acusado de fazer churrasco de cachorro – ele nega

O candidato independente às eleições nos EUA, Robert F. Kennedy Jr., negou as acusações feitas em uma nova reportagem da Vanity Fair de que ele já havia comido um cachorro num churrasco. Ele também tentou evitar responder às acusações de agressão sexual feitas por uma ex-babá à revista dizendo: “Eu não sou um garoto de igreja"

Numa entrevista ao podcast político “Breaking Points”, divulgado terça-feira, Kennedy chamou o artigo da Vanity Fair de “lixo”, mas reconheceu que o seu passado incluía “muitos esqueletos no armário”.

O artigo alega que Kennedy enviou uma mensagem de texto a um amigo no ano passado que incluía uma fotografia que o mostrava fingindo comer uma carcaça de animal cozida. Na mensagem, Kennedy teria recomendado ao amigo que tentasse comer cachorro enquanto viajava pela Coreia. A Vanity Fair informou que os metadados digitais da foto mostram que ela foi tirada em 2010 e que a publicação consultou um veterinário que disse que a carcaça na foto parecia ser de um cachorro.

Kennedy disse que a imagem o mostrava comendo uma cabra durante uma viagem à América do Sul.

Em uma postagem nas redes sociais na terça-feira, Kennedy compartilhou a imagem publicada pela Vanity Fair dele supostamente segurando um cachorro cozido e negou que a foto o retratasse comendo um cachorro. Ele não abordou as acusações de agressão sexual na postagem.

“Ei, @VanityFair, você sabe que quando seus especialistas veterinários chamam uma cabra de cachorro, e seus especialistas forenses dizem que uma foto tirada na Patagônia foi tirada na Coréia, você se juntou às fileiras dos tablóides de supermercado”, disse Kennedy. “Continue dizendo à América que o alto é o baixo, se quiser. Continuarei falando sobre o fato de que as famílias trabalhadoras não podem pagar casas ou mantimentos porque nossos dois últimos presidentes assumiram uma dívida de US$ 14 trilhões, paga por americanos trabalhadores.”

Hey @VanityFair, you know when your veterinary experts call a goat a dog, and your forensic experts say a photo taken in Patagonia was taken in Korea, that you’ve joined the ranks of supermarket tabloids. Keep telling America that up is down if you want. I’ll keep talking about… pic.twitter.com/SGX3QpoaRZ

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 2, 2024