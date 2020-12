Canadá receberá primeiras doses de vacina da Pfizer ainda neste ano

O Canadá começará a receber suas primeiras doses da vacina da Pfizer contra covid-19 até o final de dezembro, antes do que o esperado, com mais milhões a caminho no início de 2021, disseram autoridades nesta segunda-feira.

A notícia pode ajudar o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau a se defender de ataques de partidos da oposição que acusam Ottawa de agir muito lentamente para enfrentar uma segunda onda de coronavírus cada vez pior.

As autoridades esperavam inicialmente receber um total de 6 milhões de doses de vacinas da Pfizer e da Moderna até o final de março. Isso seria o suficiente para vacinar 3 milhões de pessoas, já que ambas as vacinas requerem duas etapas de aplicação com intervalo de aproximadamente um mês.

Mas Trudeau disse que até 249.000 doses da vacina que a Pfizer está produzindo com a parceira alemã BioNTech chegarão neste mês, e mais 3 milhões de doses devem ser entregues no início de 2021.

Trudeau rejeitou a alegação de que seu governo pressionou pela entrega antecipada de vacinas para aliviar os ataques políticos da oposição e disse esperar que os reguladores de saúde aprovem a vacina da Pfizer nesta semana.

Várias províncias estão voltando a determinar restrições aos negócios e limitando o tamanho das reuniões, já que o número de novos casos tem crescido. O Canadá registrou um total de 415.182 casos de covid-19 e 12.665 mortes.