Canadá e EUA começarão a negociar nova relação bilateral em maio

As negociações para um novo acordo comercial e de segurança entre Canadá e Estados Unidos começarão no início de maio, informou nesta sexta-feira o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

Carney revelou a data depois de se reunir em Ottawa com seu comitê de relações com os EUA, formado pelos ministros encarregados das relações com o país vizinho, para analisar a situação criada pelas tarifas globais impostas pelo presidente americano, Donald Trump.

Em 28 de março, Carney e Trump conversaram por telefone e concordaram em iniciar as negociações após as eleições gerais canadenses de 28 de abril.

O primeiro-ministro canadense explicou hoje que o governo ordenou que funcionários de alto escalão iniciassem “preparações estratégicas em termos de regulamentações e uma resposta estruturada para que as negociações empreendidas pelo novo governo, seja ele qual for, sejam eficientes e eficazes”.

“Nossa estratégia é clara: pretendemos combater as tarifas injustificadas dos EUA e proteger nossos trabalhadores e empresas”, declarou.

Carney, economista que dirigiu o Banco do Canadá e o Banco da Inglaterra antes de se tornar primeiro-ministro em 14 de março, também advertiu que “já há sinais de desaceleração na economia global, bem como um aperto nas condições financeiras” devido à guerra comercial iniciada por Trump.

“Os impactos estão começando a ser sentidos no Canadá. Há sinais negativos no mercado de trabalho”, acrescentou.

Os EUA impuseram tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio canadenses, além do mesmo valor sobre os carros fabricados no Canadá que não estão incluídos no acordo T-MEC.

Washington também está cobrando um imposto de 10% sobre as vendas canadenses de energia e potássio. Já o Canadá adotou medidas de retaliação comercial semelhantes contra as exportações dos EUA.