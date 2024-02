Câmara dos EUA nega ajuda de US$ 17,6 bilhões a Israel

A Câmara dos Representantes dos EUA rejeitou nesta terça-feira, 6, uma proposta de lei liderada pelos republicanos que forneceria US$ 17,6 bilhões a Israel. A votação foi de 250 a 180, abaixo dos dois terços necessários para a aprovação.

Os democratas, que votaram contra a medida, afirmaram que queriam uma votação sobre uma medida de ajuda mais ampla que também forneceria assistência à Ucrânia e financiamento humanitário internacional.

Além disso, o partido acusou os republicanos de usar a proposta como uma distração para outra matéria no Senado, que combina uma reforma na política de imigração dos EUA e novo financiamento para segurança nas fronteiras com bilhões de dólares em ajuda de emergência para a Ucrânia, Israel e parceiros na região do Indo-Pacífico.

O pacote maior foi elaborado após meses de negociações com um grupo bipartidário de senadores. O Escritório de Administração e Orçamento do presidente democrata Joe Biden havia dito que a "manobra" republicana prejudicaria os esforços para proteger a fronteira dos EUA e apoiar a Ucrânia contra a agressão russa, ao mesmo tempo em que negava assistência humanitária aos civis palestinos pegos no fogo cruzado do conflito Israel-Gaza.