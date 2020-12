Califórnia improvisa funerárias para dar conta de mortos da covid

Com mais de 32.000 novos casos da covid-19 registrados por dia, um recorde desde o início da pandemia, a Califórnia se prepara um novo surto de mortes. Nesta terça-feira, dia 15, o governador do Estado, Gavin Newsom, disse que o número diário de óbitos em dezembro quadruplicou em relação ao mês passado.

A Califórnia, um dos Estados americanos mais duramente atingidos pelo novo surto da pandemia, decidiu distribuir 5.000 sacos mortuários para as prefeituras de Los Angeles e São Diego, onde há um maior número de casos. Cerca de 60 trailers refrigerados para abrigar os mortos também foram disponibilizados.

Segundo o governador da Califórnia, a expectativa é que sejam realizadas quase 4.000 internações hospitalares por dia, com 500 pacientes sendo colocados em unidades de terapia intensiva. Há planos de construir mais hospitais de campanha. “Estamos no meio do pico mais agudo da propagação do vírus”, disse Newsom.

Segundo as autoridades locais, cerca de 12% das pessoas contaminadas pelo vírus devem ser hospitalizadas e ao menos uma parte não deve resistir aos efeitos da doença. O número de hospitalizações diárias já é o dobro do registrado durante o último pico da pandemia na Califórnia, em julho.

O Estado colocou em prática novas medidas de isolamento social. Foram proibidas todas as viagens não essenciais dentro das fronteiras estaduais e os moradores estão sendo orientados a não sair de casa.

Depois do relaxamento das medidas, durante o verão no hemisfério norte, o número de casos começou a aumentar novamente, como na Europa. De acordo com as autoridades sanitárias, a situação pode se agravar nos próximos 30 dias.

O governo da Califórnia não acredita que o início da vacinação, que começou nesta segunda-feira, dia 14, seja capaz de parar o avanço do vírus. A maior preocupação, no momento, é com as festas de fim de ano.

O secretário de saúde da Califórnia, o médico Mark Ghaly, revelou fortes preocupações em relação à capacidade de atendimento de um grande número de doentes nos hospitais. “Os centros de saúde criaram planos de conntigência para se preparar para o pior”, afirmou.