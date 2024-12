Caixas-pretas do avião que explodiu na Coreia do Sul são recuperadas

As autoridades sul-coreanas localizaram as caixas-pretas do Boeing 737-800 que explodiu no Aeroporto Internacional de Muan, na noite deste sábado (28), durante uma tentativa de pouso de emergência. A descoberta pode ser crucial para esclarecer as causas do acidente, informou o Ministério dos Transportes.

O gravador de voz da cabine foi encontrado às 11h30, e o gravador de dados de voo, às 14h24, segundo informações do jornal britânico The Guardian. De acordo com as autoridades, imagens preliminares do incidente indicam que os trens de pouso do avião não estavam desativados no momento do pouso de emergência.

Queda de avião na Coreia do Sul

Apesar disso, uma apuração detalhada será conduzida utilizando os dados registrados na caixa-preta, o que deve trazer mais clareza sobre os fatores que levaram à explosão da aeronave. Mais de 1,5 mil funcionários foram mobilizados para a operação de resgate e recuperação, incluindo 490 bombeiros, 455 policiais e 340 militares.

O aeroporto segue com as pistas fechadas até as 5h do dia 1º de janeiro, no horário local (17h de 31 de dezembro em Brasília), para limpeza e inspeções de segurança. A suspensão temporária das operações tem como objetivo garantir a segurança dos voos futuros e apoiar a investigação em andamento.