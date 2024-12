Desastre aéreo na Coréia do Sul deixa 176 mortos

Um trágico acidente aéreo ocorrido neste domingo (29) no Aeroporto Internacional de Muan, a 290 quilômetros de Seul, na Coreia do Sul, resultou em 176 mortes confirmadas até o momento. O voo comercial da Jeju Air, um Boeing 737-800 proveniente do aeroporto Suvarnabhumi de Bangkok, na Tailândia, colidiu com uma barreira de proteção após sair da pista durante o pouso.

O acidente aconteceu por volta das 9h03 (horário local de Seul), quando a aeronave tentou pousar sem o trem de aterrissagem devidamente posicionado. Conforme informações da EFE, das 181 pessoas a bordo, incluindo seis tripulantes, 173 passageiros sul-coreanos e dois tailandeses, apenas dois membros da tripulação que estavam na parte traseira do avião sobreviveram. Três pessoas permanecem desaparecidas.

Segundo o Ministério dos Transportes sul-coreano, a torre de controle de Muan chegou a emitir um alerta de colisão com pássaros às 8h57. Um minuto depois, o capitão da aeronave enviou um sinal de "mayday" (pedido de ajuda urgente usado em comunicações via rádio). Imagens captadas por um telefone celular e divulgadas pela emissora MBC mostram o suposto impacto de uma ave com o motor direito do Boeing, que pode ter impedido o funcionamento adequado do trem de pouso.

Caixas-pretas já foram encontradas

O presidente interino do país, Choi Sang-mok, convocou uma reunião de emergência e ordenou que todos os esforços possíveis sejam realizados nas operações de resgate. Aproximadamente 2.800 efetivos dos corpos de bombeiros, polícia, Forças Armadas e Guarda Costeira foram mobilizados para o local.

Joo Jong-wan, diretor da Oficina de Políticas de Aviação, informou em coletiva de imprensa que após o sinal de socorro, a torre de controle autorizou o capitão a realizar o pouso em sentido contrário na pista. Seis investigadores e nove assessores da Junta de Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários já estão no local analisando as causas do acidente. As duas caixas-pretas do avião, contendo dados do voo e gravações da cabine de comando, foram localizadas.

Até o momento, 22 vítimas foram identificadas. Como consequência do acidente, todos os voos nacionais e internacionais com origem ou destino ao Aeroporto Internacional de Muan foram cancelados pelo menos até o dia 1º de janeiro.

Tragédia aérea em meio a caos político

Este é considerado um dos acidentes aéreos mais graves da história recente da aviação sul-coreana e ocorre em um momento delicado no país. O caos institucional começou quando o presidente Yoon Suk-yeol tentou instaurar lei marcial no início de dezembro, medida que foi revertida apenas seis horas depois.

A decisão levou ao seu impeachment e, posteriormente, seu sucessor, o presidente interino Han Duck-soo, também foi destituído na última sexta-feira por votação unânime do parlamento, sob acusações de "participar ativamente da insurreição". O atual presidente interino,

Choi Sang-mok, que era vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, assumiu em meio a uma grave crise que já provocou significativa desvalorização da moeda local. A gestão da tragédia aérea representa mais um desafio para o governo em meio ao turbulento cenário político sul-coreano.