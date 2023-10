Brasil e China fecham primeira transação completa em Renminbi

O Banco da China fez história no comércio bilateral entre a China e o Brasil ao realizar, no dia 28 de setembro, a primeira transação completa em moeda local para empresas brasileiras. Essa realização abriu as portas para uma nova era no comércio bilateral, permitindo que empresas brasileiras descontassem cartas de crédito em Renminbi (RMB) e convertessem instantaneamente para o Real brasileiro (BRL).

A transação em RMB é resultado de esforços conjuntos do Banco da China Brasil, empresas brasileiras e autoridades governamentais, demonstrando o compromisso de ambos os países em fortalecer os laços comerciais e promover o uso de suas moedas locais no comércio internacional.

As negociações começaram em abril deste ano, durante a visita do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, à China. Durante a visita, China e Brasil assinaram um memorando de entendimento para promover o comércio em suas moedas locais. O Banco da China respondeu rapidamente a essa iniciativa e começou a fornecer soluções abrangentes para empresas brasileiras envolvidas no comércio com a China. Essas soluções incluem liquidação, financiamento e conversão de moeda em RMB, oferecendo uma gama completa de serviços para simplificar as transações comerciais.

Eldorado Brasil Celulose: liderando a inovação

A Eldorado Brasil Celulose, uma das empresas mais competitivas no setor de celulose no Brasil, foi uma das pioneiras a adotar essa nova abordagem. Em agosto deste ano, a empresa aceitou a proposta de um importador chinês de Xiamen para usar o RMB como moeda de contrato, com o Banco da China Brasil atuando como o banco recebedor. Essa transação bem-sucedida marcou o início de uma nova fase no comércio bilateral, à medida que as empresas brasileiras abraçam o RMB como parte fundamental de suas operações comerciais.

Ciclo completo de operações em RMB

No dia 28 de setembro, a Eldorado Brasil concluiu com sucesso uma transação em que descontou uma carta de crédito em RMB com pagamento a prazo emitida pelo importador chinês, recebendo antecipadamente o pagamento em RMB. Em conformidade com as regulamentações cambiais do Brasil, o Banco da China Brasil converteu imediatamente o RMB recebido em Reais e creditou na conta local do cliente. Esse ciclo completo de operações em RMB, desde a precificação dos bens até a conversão direta do RMB para o Real, proporcionou uma solução abrangente de liquidação em RMB para exportadores brasileiros.

Impulsionando o comércio bilateral

O Banco da China Brasil continua a apoiar empresas brasileiras na abertura de contas de liquidação em RMB offshore, na aceitação de pagamentos em RMB de importadores chineses e na utilização do RMB para importar equipamentos e materiais de produção da China. Essas iniciativas prometem fortalecer ainda mais o comércio entre a China e o Brasil, com mais empresas brasileiras incorporando o RMB em suas operações comerciais.

Em um momento em que a cooperação econômica internacional é crucial, essa transação em moeda local entre o Banco da China Brasil e empresas brasileiras demonstra como as nações podem fortalecer seus laços comerciais e estabelecer as bases para um crescimento futuro. Com a promessa de tornar as transações comerciais mais eficientes, essa conquista marca um passo significativo em direção a uma colaboração econômica ainda mais estreita entre a China e o Brasil.