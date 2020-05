Boris Johnson mantém conselheiro que rompeu confinamento

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, resistiu aos pedidos de partidos da oposição neste sábado para despedir o conselheiro Dominic Cummings depois de ele viajar 400 km para o norte da Inglaterra, enquanto sua esposa apresentava sintomas de Covid-19.

Cummings, que planejou a campanha de 2016 para deixar a União Europeia durante o referendo do Brexit, viajou para Durham no final de março, quando um bloqueio rigoroso já estava em vigor.

O gabinete de Johnson disse que Cummings fez a jornada para garantir que seu filho pudesse ser tratado adequadamente, pois sua esposa estava doente com Covid-19 e havia uma “alta probabilidade” de que Cummings se sentisse mal.

“Eu me comportei de maneira razoável e legal”, disse Cummings a repórteres do lado de fora de sua casa, depois de pedir que adotem distanciamento de 2 metros, de acordo com as diretrizes do governo.

Quando um repórter disse que a decisão não parecia boa, ele disse: “Quem se importa com a boa aparência – é uma questão de fazer a coisa certa, não é sobre o que vocês pensam.”

Downing Street disse que suas “ações estavam de acordo com as diretrizes do coronavírus”.

Os ministros mais graduados de Johnson, incluindo Michael Gove, o secretário de Relações Exteriores, Dominic Raab, e o secretário de Saúde, Matt Hancock, defenderam Cummings.

Mas os partidos da oposição pediram a Johnson para demitir Cummings e disseram que as regras de bloqueio deixaram claro que aqueles com suspeita de sintomas de Covid-19 deveriam se isolar com toda a família.

“O conselheiro-chefe do primeiro-ministro parece acreditar que é uma regra para ele e outra para o povo britânico”, disse o Partido Trabalhista. “Ainda não sabemos quem sabia dessa decisão e quando, se foi sancionada pelo primeiro-ministro.”

Apenas alguns dias antes da jornada de Cummings, Johnson impôs um bloqueio no Reino Unido e pediu às pessoas que ficassem em casa. Ele disse em 23 de março que as pessoas “não deveriam encontrar membros da família que não moram em sua casa”.

O Partido Nacional Escocês e os Democratas Liberais pedem demissão de Cummings. Outras figuras de destaque renunciaram após violar as regras de bloqueio.