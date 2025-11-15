Mundo

Bomba da Segunda Guerra força retirada de 20 mil pessoas na Alemanha

Explosivo com mais de meia tonelada foi encontrado em obra e mobilizou mais de 550 agentes em operação emergencial

Cautela: bairro Großreuth foi isolado e transporte público suspenso por segurança (Reprodução/ Redes Sociais)

Cautela: bairro Großreuth foi isolado e transporte público suspenso por segurança (Reprodução/ Redes Sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 12h34.

Uma bomba área intacta da Segunda Guerra Mundial forçou mais de 20 mil pessoas a deixarem suas casas em Nuremberg, na Alemanha, nesta sexta-feira, 14.

O explosivo, com peso aproximado de meia tonelada, foi encontrado na Avenariusstrasse 35, durante obras de construção. A ameaça levou ao bloqueio imediato de vias e à criação de um perímetro de segurança de 800 metros ao redor do artefato.

A prefeitura local classificou o caso como “a maior evacuação” da história recente da cidade provocada por esse tipo de ocorrência. O distrito de Großreuth foi totalmente isolado, com orientação para que os moradores deixassem as residências antes do início da operação de desativação.

Esse é pelo menos o segundo caso de evacuação após a descoberta de bombas da Segunda Guerra na Alemanha. Em setembro desse ano, o centro de Berlim foi esvaziado depois que mergulhadores encontraram um explosivo no rio Spree, que atravessa a capital alemã.

Operação emergencial

A retirada dos moradores começou às 20h30 de sexta e se estendeu até a madrugada de sábado, por volta das 2h20. Mais de 550 profissionais participaram da ação, entre bombeiros, policiais, socorristas e especialistas da Agência Federal de Assistência Técnica (THW).

A prefeitura informou que o artefato foi desativado com sucesso em menos de uma hora, graças ao trabalho de três técnicos em explosivos.

Durante a operação, o espaço aéreo foi fechado e o transporte público da região suspenso. Um complexo escolar foi transformado em abrigo temporário para receber os evacuados, e uma linha de emergência foi aberta para orientações e apoio logístico.

Resquícios da guerra

A cidade alemã, conhecida por seu subsolo rico em vestígios históricos, já havia protagonizado outro episódio arqueológico de destaque neste ano.

Em março de 2024, pesquisadores identificaram a possível maior vala comum da Europa em uma escavação no centro histórico. Cerca de 1.000 esqueletos foram encontrados, vítimas prováveis da peste entre os séculos XV e XVII.

O achado, liderado pela especialista Melanie Langbein, reforça o caráter arqueológico de Nuremberg — um local onde o passado insiste em emergir, tanto por meio da ciência quanto por memórias ainda explosivas da guerra.

