Bomba da Segunda Guerra força retirada de 20 mil pessoas na Alemanha

Uma bomba área intacta da Segunda Guerra Mundial forçou mais de 20 mil pessoas a deixarem suas casas em Nuremberg, na Alemanha, nesta sexta-feira, 14.

O explosivo, com peso aproximado de meia tonelada, foi encontrado na Avenariusstrasse 35, durante obras de construção. A ameaça levou ao bloqueio imediato de vias e à criação de um perímetro de segurança de 800 metros ao redor do artefato.

A prefeitura local classificou o caso como “a maior evacuação” da história recente da cidade provocada por esse tipo de ocorrência. O distrito de Großreuth foi totalmente isolado, com orientação para que os moradores deixassem as residências antes do início da operação de desativação.

Esse é pelo menos o segundo caso de evacuação após a descoberta de bombas da Segunda Guerra na Alemanha. Em setembro desse ano, o centro de Berlim foi esvaziado depois que mergulhadores encontraram um explosivo no rio Spree, que atravessa a capital alemã.

Operação emergencial

A retirada dos moradores começou às 20h30 de sexta e se estendeu até a madrugada de sábado, por volta das 2h20. Mais de 550 profissionais participaram da ação, entre bombeiros, policiais, socorristas e especialistas da Agência Federal de Assistência Técnica (THW).

A prefeitura informou que o artefato foi desativado com sucesso em menos de uma hora, graças ao trabalho de três técnicos em explosivos.

Durante a operação, o espaço aéreo foi fechado e o transporte público da região suspenso. Um complexo escolar foi transformado em abrigo temporário para receber os evacuados, e uma linha de emergência foi aberta para orientações e apoio logístico.

Resquícios da guerra

A cidade alemã, conhecida por seu subsolo rico em vestígios históricos, já havia protagonizado outro episódio arqueológico de destaque neste ano.

Em março de 2024, pesquisadores identificaram a possível maior vala comum da Europa em uma escavação no centro histórico. Cerca de 1.000 esqueletos foram encontrados, vítimas prováveis da peste entre os séculos XV e XVII.

O achado, liderado pela especialista Melanie Langbein, reforça o caráter arqueológico de Nuremberg — um local onde o passado insiste em emergir, tanto por meio da ciência quanto por memórias ainda explosivas da guerra.