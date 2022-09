Bolsonaro participa de funeral da rainha Elizabeth II na Abadia de Westminster

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa na manhã desta segunda-feira, 19, do funeral da rainha Elizabeth II na Abadia de Westminster, em Londres. No domingo, 18, o chefe do Executivo e a primeira-dama Michelle foram recepcionados pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham. A cerimônia, que contou com a presença de mais de 100 chefes de Estado, fez parte do cronograma do funeral da rainha.

Ontem, Bolsonaro assinou o livro de condolências pela morte da monarca, na Lancaster House. Candidato à reeleição, o presidente também fez um comício para apoiadores, com foco na pauta de costumes, em frente à casa do embaixador do Brasil no Reino Unido.

"O momento que temos pela frente, teremos que decidir o futuro da nossa nação, sabemos quem é o outro lado e o quê eles querem implantar em nosso Brasil, a nossa bandeira sempre será essas cores que temos aqui: verde e amarelo, jamais aceitaremos o que eles querem nos impor", disse o candidato, em Londres.

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Bolsonaro por considerar que o chefe do Executivo cometeu abuso de poder político e econômico ao fazer o discurso a apoiadores na sacada da residência oficial do embaixador brasileiro no Reino Unido.

Combustível

O presidente ainda gravou um vídeo em que compara o preço da gasolina em Londres com o valor do combustível no Brasil. "É praticamente o dobro da média de muitos Estados do Brasil. A (nossa) gasolina é uma das mais baratas do mundo", afirmou Bolsonaro. O preço da gasolina caiu no Brasil devido à redução do valor do barril de petróleo no mercado internacional e da aprovação de uma lei que estabeleceu um teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis, às vésperas da eleição.

Em entrevista ao SBT ao Londres, Bolsonaro disse que, se não vencer a eleição, no primeiro turno, algo de "anormal" terá acontecido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O candidato à reeleição tem atacado de forma sistemática, sem apresentar provas de irregularidades, a confiabilidade das urnas eletrônicas.

A caminho do funeral, Bolsonaro (PL) conversou com apoiadores que o aguardavam na calçada da residência oficial do embaixador do Brasil no Reino Unido. Nos pouco menos de dez minutos em que atendeu o seu público e a imprensa, o Bolsonaro fez críticas veladas ao Supremo, ofensas diretas a Lula e encerrou as perguntas ao ser questionado pelo Estadão a respeito do papel da viagem à Inglaterra para a sua campanha presidencial.

"Você acha que eu vim aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder, não. Faz uma pergunta decente. Compara o Brasil com os Estados Unidos... Com o resto do mundo... Se eu não viesse estaria sendo criticado", respondeu à jornalista, enquanto dava às costas aos ali presentes.

