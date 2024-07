Telão da Times Square fica escuro após apagão cibernético; veja vídeo

A pane global que afetou milhares de empresas e computadores nesta sexta-feira, 19 de julho, causou o apagão nos painéis digitais da Times Square, em Nova York. Governos pelo mundo e o CEO da empresa Crowdstrike confirmaram que a "pane" foi fruto de uma “atualização defeituosa” de um software de cibersegurança, o CrowdStrike Falcon.

O "apagão" causou a interrupção de sistemas informáticos de voos nos Estados Unidos, transmissões de televisão no Reino Unido, telecomunicações na Austrália, entre outros problemas.

billboards go dark in times square thanks to crowdstrike outagepic.twitter.com/02SUXCjjyj

— ian bremmer (@ianbremmer) July 19, 2024