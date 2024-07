Apagão global afeta aeroportos, comitê das Olimpíadas, canal de TV e bolsa de valores

O aeroporto de Berlim publicou no X que está com atrasos em check-ins por causa de um problema técnico. Na Espanha também houve relatos de atrasos.

"Estamos trabalhando para resolver tudo o mais rápido possível. Enquanto isso, operações estão continuando com sistemas manuais", disse a operadora dos aeroportos espanhóis.

Nos Estados Unidos, as companhias United, Delta e American Airlines também decidiram interromper seus voos. Os aviões que estão no ar seguirão seus cursos normalmente, mas nenhum outro voo está deixando o solo.

Empresas de telecomunicação também estão sendo afetadas. O grupo Telstra, da Austrália, disse que está enfrentando problemas no mundo todo

No Reino Unido, a Sky News ficou fora do ar. A Bolsa de Valores de Londres também chegou a ser afetada, mas as operações de compra e venda seguem funcionando normalmente.