Biden está na frente de Trump por 50% a 41%, mostra pesquisa do WSJ

A dois meses e meio da eleição presidencial americana, o presidente Donald Trump e o antigo vice-presidente Joe Biden mantêm os mesmos patamares de intenção de voto que tinham no mês passado. Pesquisa feita pelo jornal americano Wall Street Journal em parceria com o canal NBC News mostra que 50% do eleitorado votaria em Biden se as eleições fossem agora, contra 41% que apoiaria Trump. A diferença é a mesma que Hillary Clinton tinha na eleição passada.

Analistas políticos dizem que Biden não está conseguindo gerar o entusiamo esperado pelo Partido Democrata. O eleitorado o avalia de forma mais negativa do que positiva, assim como com Trump. Apesar disso, o candidato conseguiu subir 5% percentuais na sua taxa de aprovação entre julho e agosto, atingindo 39%.

O voto no candidato democrata é motivado mais por uma rejeição a Trump do que por um apoio genuíno a suas propostas: 58% dos eleitores disseram que votam em Biden em oposição ao presidente atual. Os eleitores de Trump, por outro lado, são mais engajados. Cerca de três quartos deles dizem que votam no presidente por causa de sua agenda, não em oposição ao democrata.

Esta semana, Biden terá uma chance de melhorar suas taxas junto ao público. Começa na próxima segunda-feira, 17, a Convenção do Partido Democrata, que será feita online este ano. Seus rivais nas primárias, Elizabeth Warren e Bernie Sanders, estarão presentes, assim como Michelle e Barack Obama.

Além disso, o evento dará ao partido a chance de falar mais sobre a vice-candidata Kamala Harris, senadora pela Califórnia. Sua escolha como vice de Biden foi anunciada na semana passada. A pesquisa mostra que 39% do eleitorado a vê de forma positiva, contra 35% que a rejeita e 14% que diz não ter uma opinião formada sobre ela. A política é mais popular entre mulheres (45%) e eleitores negros e latinos (45%) que entre homens (32%) e brancos (36%).

Na semana seguinte, será a vez dos republicanos fazerem sua convenção anual. Apesar de Trump estar dez pontos na frente de Biden quando os eleitores são questionados sobre quem lidaria melhor com a economia, o presidente enfrenta críticas por causa de sua atuação durante a pandemia.

Sua taxa de aprovação atual é de 44%, dois pontos a mais que em julho. A maior parte das pessoas entrevistadas pela pesquisa (58%) disse que desaprova a forma com que ele gerencia a crise sanitária. 53% afirma que ele não encarou a ameaça de forma séria o suficiente. Seis em cada dez americanos dizem que a resposta do país à pandemia não foi bem sucedida. Seria o coronavírus o responsável pela saída de Trump da Casa Branca?