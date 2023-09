Biden se torna 1º presidente dos EUA a visitar grevistas e defende aumento salarial

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden se tornou nesta terça-feira, 26, o primeiro chefe do executivo americano em exercício a visitar grevistas. Em campanha pela reeleição, Biden viajou para Michigan, estado no norte do país e epicentro de uma greve histórica que afeta as três grandes montadoras do setor: General Motors, Ford e Stellantis.

No piquete montado por sindicalistas do United Auto Workers (UAW) em uma das fábricas da Ford, o democrata afirmou que os trabalhadoras "salvaram a indústria automotiva em 2008" e merecem ser recompensados pelos "sacrifícios". "Vocês merecem os aumentos significativos de que precisam, e outros benefícios. Vamos recuperar o que perdemos ", disse Biden, sendo aplaudido em seguida.

Biden disse ainda que as empresas estiveram em dificuldades, mas agora estão "incrivelmente bem". "O nosso presidente optou por defender a justiça econômica e social", disse o presidente do UAW, Shawn Fain, que falou na sequência do mesmo piquete.

De acordo com comunicado da Casa Branca, o presidente junta-se ao piquete em solidariedade com os homens e mulheres do sindicato UAW enquanto eles lutam por uma parcela justa do valor que ajudaram a criar.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, classificou a visita como "histórica". "Embora o presidente Biden não seja nenhum estranho em um piquete, na verdade, ele se juntou ao UAW em um piquete em Kansas City, em 2019, hoje nós teremos a primeira vez que um presidente no cargo visitará um piquete nos tempos modernos", disse Jean-Pierre.

"É um apoio muito importante, porque acredita naquilo pelo que lutamos. Isso me enche de orgulho", disse à AFP um dos trabalhadores, Patrick Small. Para ele, o sindicato UAW do setor deve apoiar o presidente.

Biden fez do apoio aos sindicatos uma característica fundamental de seu mandato. O apoio do sindicato UAW à sua candidatura em 2020 foi essencial para que o estado de Michigan votasse a seu favor, após votar em ex-presidente Donald Trump em 2016. Para o democrata, o desafio é provar que ele é o defensor dos trabalhadores, dos sindicatos e o arquiteto do ressurgimento da indústria americana. O governo democrata é uma das forças motrizes por trás da mudança histórica da indústria automotiva em direção aos veículos elétricos.

Trump também vai visitar os grevistas

Ao visitar o local na terça-feira, abriu vantagem em relação ao republicano, que irá ao mesmo estado na quarta-feira para apoiar os trabalhadores. Trump, que anunciou sua viagem antes da de Biden, acusou o presidente de copiá-lo. Seu porta-voz, Jason Miller, classificou a visita do presidente como "uma pobre sessão de fotos". A Casa Branca nega que a ideia de Trump tenha influenciado a decisão do presidente.