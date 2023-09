Dólar ainda é o melhor refúgio para turbulência nos EUA

O dólar prova mais uma vez que é o principal porto seguro em tempos de turbulência, mesmo que ela venha dos Estados Unidos.

Os rendimentos que os investidores exigem para comprar títulos do Tesouro americano saltaram nos últimos dias, diante do risco de paralisação do governo, aumento de gastos públicos que obrigarão o país a emitir mais dívida e a perspectiva de que o Federal Reserve manterá os juros altos por bastante tempo. E a derrocada se espalhou por outros mercados mundo afora.

Quem tinha os títulos em carteira — e comprou lá atrás quando estavam caros, com yields baixos — amarga o terceiro ano consecutivo de perdas.

Mas o dólar só se fortalece no mercado de câmbio internacional, com investidores no mundo todo aproveitando para comprar Treasuries agora que estão mais baratos, com a expectativa de lucrar com os yields altos, em um mercado de US$ 25 trilhões que baliza as finanças do mundo todo, e uma economia que até agora tem se mostrado mais robusta que a de outros países ricos.

“O dólar é um porto seguro de alto rendimento e alto crescimento – uma combinação incomum e poderosa”, disse Andrew Ticehurst, estrategista de renda fixa do Nomura, em Sydney. “Esperamos que a força do dólar continue, impulsionada pelas divergências de crescimento, juros mais altos e possíveis novas ondas de aversão ao risco.”

O Bloomberg Dollar Spot Index — que mede a força da divisa americana em relação a uma cesta das principais moedas — subiu mais de 5% desde meados de junho, enquanto os outros ativos de refúgio clássicos como ouro, Treasuries, iene e franco suíço acumularam perdas no período.

O Bitcoin cai 14% até agora no trimestre.