Bezos anuncia restrições em editoriais do jornal The Washington Post

O jornal The Washington Post deixará de publicar opiniões contrárias às "liberdades pessoais e ao livre mercado" em seus editoriais, anunciou, nesta quarta-feira, 26, seu proprietário, Jeff Bezos, na mais recente intervenção do bilionário na redação deste prestigiado jornal americano.

"Vamos escrever todos os dias em apoio e defesa de dois pilares: as liberdades pessoais e o livre mercado", escreveu Bezos na rede social X. "Também cobriremos outros temas, é claro, mas os pontos de vista opostos a esses pilares serão deixados para que outros publiquem."

I shared this note with the Washington Post team this morning:

I’m writing to let you know about a change coming to our opinion pages.

We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We’ll cover other topics too…

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 26, 2025