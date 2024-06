Balões com lixo da Coreia do Norte fecham aeroporto de Seul

As decolagens e aterrissagens no Aeroporto Internacional de Incheon, o mais movimentado da Coreia do Sul, foram interrompidas por cerca de 3 horas na madrugada desta quarta-feira. O caso ocorreu após balões cheios de lixo lançados pela Coreia do Norte terem pousado na pista perto do terminal de passageiros, segundo um porta-voz do aeroporto.

Outros balões também foram avistados na área circundante, e voos que deveriam aterrissar no local precisaram ser desviados para outros aeroportos coreanos. Um voo de carga chinês foi redirecionado para a cidade de Yantai, na China. O aeroporto de Incheon, localizado a cerca de 40 km da fronteira com o Norte, retomou as operações horas depois.

A Coreia do Norte tem enviado balões repletos de lixo para o Sul desde o final de maio. De acordo com o Exército sul-coreano, cerca de 100 balões aterrissaram no território entre terça e quarta-feira. Os lançamentos mais recentes ocorrem em meio a tensões na península coreana após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitar Pyongyang e assinar uma parceria estratégica com o líder norte-coreano Kim Jong-un.

O acordo recebeu condenação da Coreia do Sul e do Japão, e levantou preocupações sobre a cooperação crescente entre Moscou e Pyongyang. Os Estados Unidos também disseram que a visita foi um avanço na transferência de munições do regime de Kim para ajudar a Rússia na guerra na Ucrânia. A aliança significa que Washington deverá recalcular o que pode acontecer numa ofensiva contra o Norte.

Balões com parasitas

Pyongyang afirmou que os balões são uma retaliação a uma campanha de propaganda por parte de desertores norte-coreanos e ativistas no Sul, que regularmente enviam balões com alimentos, remédios e folhetos criticando os líderes do Norte. Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, criticou na semana passada o que ela descreveu como a “repugnante escória de desertores” que envia panfletos ao Norte.

Segundo o governo sul-coreano, alguns dos balões vindos de Pyongyang nesta semana carregavam parasitas provenientes do que parecia ser fezes humanas, além de meias e roupas íntimas sujas. Em comunicado nesta segunda-feira, o ministério da unificação da Coreia do Sul disse que “análises de agências especializadas revelaram a presença de numerosos parasitas como lombrigas, tricocéfalos e ancilostomídeos”.

O órgão acrescentou que as roupas esfarrapadas recolhidas dos balões mostravam as “severas dificuldades” enfrentadas pela população no Norte. Afirmou, ainda, que alguns itens enviados eram “proibidos pelas autoridades norte-coreanas”, como calças skinny e roupas com imagens falsificadas do Ursinho Pooh, Mickey Mouse e Hello Kitty.

Seul respondeu reiniciando o uso de alto-falantes gigantes para transmitir propaganda e músicas pop pela fronteira. A Coreia do Norte também lançou um míssil balístico não identificado na manhã de quarta-feira, que pareceu explodir enquanto tentava realizar manobras sobre o Mar do Japão.