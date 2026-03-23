Avião colide com veículo em Nova York e fecha aeroporto

Uma colisão entre um avião e um veículo de emergência interrompeu as operações no aeroporto LaGuardia, em Nova York, nesta segunda-feira, 23.

A aeronave, operada pela Air Canada Express, atingiu um veículo de combate a incêndios durante o pouso na pista. O avião era um modelo CRJ-900, que havia partido de Montreal.

O piloto e o copiloto morreram no local, segundo informações de emissoras americanas. Outras 13 pessoas ficaram feridas, incluindo 11 passageiros e dois socorristas.

As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. Não há atualização oficial sobre o estado de saúde.

A polícia informou que a colisão envolveu um veículo da autoridade portuária. O corpo de bombeiros confirmou resposta a um incidente na pista 4.

Operações suspensas e impacto

A FAA determinou o fechamento do aeroporto e indicou que a suspensão pode se estender. Todos os voos de saída foram cancelados ou atrasados ao longo da manhã.

Dados da plataforma FlightRadar24 apontam que a colisão ocorreu no momento do pouso, envolvendo um veículo de resgate na pista.

Autoridades locais alertaram para congestionamentos e interdições no entorno do aeroporto, recomendando rotas alternativas.

O incidente ocorre em meio a atrasos já registrados no sistema aeroportuário, em razão de problemas de financiamento na agência responsável pela segurança nos Estados Unidos.