Filas na segurança em aeroportos dos EUA elevam demanda por 1ª classe

Alguns passageiros nos Estados Unidos estão pagando por passagens de primeira classe para evitar longas filas na inspeção de segurança dos aeroportos, aproveitando o acesso a filas prioritárias oferecido por companhias aéreas.

Relatos feitos ao Business Insider indicam que o upgrade tem sido usado como estratégia para reduzir o tempo de espera na triagem da Administração de Segurança de Transporte (TSA na sigla em inglês), especialmente em aeroportos afetados por atrasos durante a paralisação parcial do governo federal iniciada em meados de fevereiro.

Em alguns terminais, até metade dos agentes da TSA deixou de comparecer ao trabalho, o que contribuiu para filas de várias horas. Os trabalhadores não recebem pagamento desde o início da paralisação parcial.

Upgrade para primeira classe pode reduzir tempo de espera

A disponibilidade de acesso prioritário varia conforme o aeroporto, mas costuma existir principalmente nos hubs das companhias aéreas, como os da Delta Air Lines em Atlanta e da American Airlines em Dallas.

A gerente de marketing Laura Rozner relatou à Business Insider ter pago US$ 188 para fazer upgrade para a primeira classe em um voo entre Nova York e Aspen com a American Airlines. No aeroporto John F. Kennedy, a fila prioritária levou cerca de 30 minutos.

Segundo ela, o upgrade vale a pena quando custa menos de US$ 200, já que inclui benefícios como despacho gratuito de duas malas, embarque prioritário, snacks e bebidas a bordo.

Como o trajeto incluía conexões, o upgrade foi feito apenas nos trechos em que seria necessário passar pela inspeção de segurança.

Aeroporto de Atlanta registrou esperas de até quatro horas

O aeroporto Hartsfield-Jackson, em Atlanta — o mais movimentado do mundo em número de passageiros — registrou algumas das maiores filas durante a paralisação, com alertas de espera de até quatro horas.

A empresária Madison Terry também optou por primeira classe em um voo para Pensacola, na Flórida, com a Delta. Ela pagou US$ 517,80 por um bilhete com acesso ao serviço SkyPriority.

Segundo Terry, o acesso à fila prioritária permitiu passar pela inspeção sem dificuldades.

Um porta-voz do aeroporto Hartsfield-Jackson informou que o SkyPriority continuou disponível durante a paralisação, mas que detalhes sobre frequência e funcionamento dependem das companhias aéreas.

Delta, United Airlines e American Airlines não responderam a pedidos de comentário da Bussines Insider.

Acesso prioritário depende da companhia e do status do passageiro

Algumas companhias oferecem acesso fácil à inspeção de segurança para passageiros de categorias premium ou com status elevado em programas de fidelidade.

Entre os exemplos:

o SkyPriority , da Delta, é oferecido a passageiros das cabines Delta One e Premium Select e membros Diamond, Platinum e Gold do programa Medallion, além de clientes Elite Plus do programa de fidelidade SkyTeam.;

, da Delta, é oferecido a passageiros das cabines Delta One e Premium Select e membros Diamond, Platinum e Gold do programa Medallion, além de clientes Elite Plus do programa de fidelidade SkyTeam.; o Premier Access , da United Airlines, está disponível para passageiros de primeira classe, executiva e Premium Plus e também pode ser adquirido como adicional a partir de US$ 24. Esse acesso também é estendido a membros do programa de fidelidade MileagePlus Premier e aqueles que alcançaram o status Gold no programa da Star Alliance;

, da United Airlines, está disponível para passageiros de primeira classe, executiva e Premium Plus e também pode ser adquirido como adicional a partir de US$ 24. Esse acesso também é estendido a membros do programa de fidelidade MileagePlus Premier e aqueles que alcançaram o status Gold no programa da Star Alliance; benefícios Priority , da American Airlines, são oferecidos a passageiros da classe executiva e econômica premium, a membros do programa de fidelidade e clientes com status Emerald, Sapphire e Ruby em companhias da aliança OneWorld e inscritos no programa AirPass;

, da American Airlines, são oferecidos a passageiros da classe executiva e econômica premium, a membros do programa de fidelidade e clientes com status Emerald, Sapphire e Ruby em companhias da aliança OneWorld e inscritos no programa AirPass; a Alaska Airlines também disponibiliza filas expressas para passageiros de primeira classe e membros Atmos, Emerald, Sapphire e Ruby do programa OneWorld.

O Aeroporto Intercontinental George Bush de Houston, um hub da United que já registrou filas de segurança de quatro horas, não houve confirmação imediata sobre a disponibilidade do Premier Access durante o período recente de atrasos.

Segundo publicou Gage Goulding, repórter da afiliada da NBC, no X, alguns passageiros da United receberam mensagens de texto informando que determinados clientes com status poderiam utilizar pontos de inspeção mais rápidos.